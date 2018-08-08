Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
People in the news: Brad Pitt, Angelina Jolie Pitt, Carrie Underwood, Gretchen Carlson
Published: August 8, 2018 - 10:24 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Art Exhibits: Isabel Farnsworth Solo Exhibition, Stuart Pearl: A Wealth of Parks August 8th, 2018 7:10 PM
Pulse Picks Week of Aug. 9: Free screenings of ‘Ready Player One’ and ‘Cars 3,’ Soap Box Derby event, Signal Tree Fest August 8th, 2018 7:10 PM
Outdoors: Me & My Dog/Ice Cream Hike, Dragonflies of Tinkers Creek August 8th, 2018 7:10 PM
Dance: Neos Dance Theatre at Hardesty Park August 8th, 2018 7:10 PM

THE LATEST

12th Congressional District: Danny O’Connor narrows gap as GOP stews August 8th, 2018 9:40 PM
Stark County schools press on after levy loss; ‘issues are not going away’ August 8th, 2018 9:09 PM
New Akron-Canton Airport head wants community to help as airport faces challenges August 8th, 2018 8:54 PM
New area code 326 coming to Dayton area August 8th, 2018 8:27 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal