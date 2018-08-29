Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
People in the news: Carrie Ann Inaba, Ross Mathews, Ed Sheeran, Kanye West
Published: August 29, 2018 - 10:47 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

People in the news: Carrie Ann Inaba, Ross Mathews, Ed Sheeran, Kanye West August 29th, 2018 10:47 PM
Pop reviews: Dystopian novel ‘Vox;’ Neil and Liam Finn collaboration August 29th, 2018 9:26 PM
Things to Do, Aug. 30: Shakespeare in the Square; food trucks at zoo; Aaron Lewis; ‘Bloomsday’ August 29th, 2018 8:42 PM
Review: ‘Operation Finale’ is color-by-numbers political thriller August 29th, 2018 7:09 PM

THE LATEST

Things to Do, Aug. 30: Shakespeare in the Square; food trucks at zoo; Aaron Lewis; ‘Bloomsday’ August 29th, 2018 8:42 PM
Extra Helping: Dining with Diabetes cooking series offered August 29th, 2018 6:37 PM
Extra Helping: Ken Stewart’s Grille five-course wine dinner set for Sept. 6 August 29th, 2018 6:17 PM
Indians report: Andrew Miller placed on 10-day disabled list with shoulder external impingement August 29th, 2018 6:13 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal