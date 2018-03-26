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Police: Stray target-practice bullet kills Michigan woman
Published: March 26, 2018 - 12:10 PM
Associated Press
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