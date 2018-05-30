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Poll: More young people say politicians care what they think
Published: May 30, 2018 - 8:45 PM

By Steve Peoples and Emily Swanson

Associated Press

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