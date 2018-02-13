Porter’s ex-wife pushes back against Kellyanne Conway

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FILE - In this Aug. 4, 2017 file photo, from left, White House Staff Secretary Rob Porter, White House Chief of Staff John Kelly, and White House senior adviser Jared Kushner walk to Marine One on the South Lawn of the White House in Washington. President Donald Trump was en route to Bedminster, N.J., for vacation. White House staff secretary Porter has resigned following allegations of domestic abuse by his two ex-wives. (AP Photo/Alex Brandon)
Juliet Linderman
Associated Press
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