Powerball jackpot now $460 million for nation’s 10th largest prize

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ERVMgTU9JTkVTLCBJT1dBOiBUaGUgZXN0aW1hdGVkIFBvd2VyYmFsbCBqYWNrcG90IGhhcyBjbGltYmVkIHRvICQ0NjAgbWlsbGlvbiwgbWFraW5nIGl0IHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyAxMHRoIGxhcmdlc3QgbG90dGVyeSBwcml6ZS48L3A+CjxwPlBsYXllcnMgaGF2ZSB1bnRpbCBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQgdG8gc3BlbmQgJDIgZm9yIGEgY2hhbmNlIGF0IHRoZSBiaWcgcHJpemUsIGF3YXJkZWQgdG8gYW55b25lIG1hdGNoaW5nIGZpdmUgd2hpdGUgYmFsbHMgZHJhd24gZnJvbSBvbmUgZHJ1bSBhbmQgYSByZWQgUG93ZXJiYWxsIGRyYXduIGZyb20gYW5vdGhlci4gVGhlIG9kZHMgb2Ygd2lubmluZyBhcmUgb25lIGluIDI5Mi4yIG1pbGxpb24uPC9wPgo8cD5JdCYjODIxNztzIHRoZSBiaWdnZXN0IFBvd2VyYmFsbCBqYWNrcG90IHNpbmNlIGEgJDc1OC43IG1pbGxpb24gcHJpemUgd29uIGxhc3QgQXVndXN0LjwvcD4KPHA+VGhlICQ0NjAgbWlsbGlvbiBwcml6ZSByZWZlcnMgdG8gdGhlIGFubnVpdHkgb3B0aW9uLCBwYWlkIG92ZXIgMjkgeWVhcnMuIFRoZSBjYXNoIHByaXplIHdvdWxkIGJlICQyOTEgbWlsbGlvbiwgd2hpY2ggd291bGQgYmUgdHJpbW1lZCBmdXJ0aGVyIGJ5IHRheGVzLjwvcD4KPHA+TG90dGVyeSBwbGF5ZXJzIGFsc28gY2FuIHZpZSBmb3IgYW5vdGhlciBnaWFudCBwcml6ZSwgYXMgdGhlIE1lZ2EgTWlsbGlvbnMgZ2FtZSBub3cgb2ZmZXJzIGEgZ3JhbmQgcHJpemUgb2YgJDQxOCBtaWxsaW9uLiBUaGUgbmV4dCBkcmF3aW5nIGZvciB0aGF0IGdhbWUgaXMgRnJpZGF5LjwvcD4KPHA+X19fPC9wPgo8cD4xMCBsYXJnZXN0IFUuUy4gamFja3BvdHMgZHJhd24gc28gZmFyIGFuZCB0aGUgc3RhdGVzIHdoZXJlIHRoZSB3aW5uaW5nIHRpY2tldHMgd2VyZSBzb2xkOjwvcD4KPHA+MS4gJDEuNiBiaWxsaW9uLCBQb3dlcmJhbGwsIEphbi4gMTMsIDIwMTYgKHRocmVlIHRpY2tldHMsIGZyb20gQ2FsaWZvcm5pYSwgRmxvcmlkYSwgVGVubmVzc2VlKTwvcD4KPHA+Mi4gJDc1OC43IG1pbGxpb24sIFBvd2VyYmFsbCwgQXVnLiAyMywgMjAxNyAob25lIHRpY2tldCwgZnJvbSBNYXNzYWNodXNldHRzKTwvcD4KPHA+My4gJDY1NiBtaWxsaW9uLCBNZWdhIE1pbGxpb25zLCBNYXJjaCAzMCwgMjAxMiAodGhyZWUgdGlja2V0cywgZnJvbSBLYW5zYXMsIElsbGlub2lzIGFuZCBNYXJ5bGFuZCk8L3A+CjxwPjQuICQ2NDggbWlsbGlvbiwgTWVnYSBNaWxsaW9ucywgRGVjLiAxNywgMjAxMyAodHdvIHRpY2tldHMsIGZyb20gQ2FsaWZvcm5pYSBhbmQgR2VvcmdpYSk8L3A+CjxwPjUuICQ1OTAuNSBtaWxsaW9uLCBQb3dlcmJhbGwsIE1heSAxOCwgMjAxMyAob25lIHRpY2tldCwgZnJvbSBGbG9yaWRhKTwvcD4KPHA+Ni4gJDU4Ny41IG1pbGxpb24sIFBvd2VyYmFsbCwgTm92LiAyOCwgMjAxMiAodHdvIHRpY2tldHMsIGZyb20gQXJpem9uYSBhbmQgTWlzc291cmkpPC9wPgo8cD43LiAkNTY0LjEgbWlsbGlvbiwgUG93ZXJiYWxsLCBGZWIuIDExLCAyMDE1ICh0aHJlZSB0aWNrZXRzLCBmcm9tIE5vcnRoIENhcm9saW5hLCBQdWVydG8gUmljbyBhbmQgVGV4YXMpPC9wPgo8cD44LiAkNTM2IG1pbGxpb24sIE1lZ2EgTWlsbGlvbnMsIEp1bHkgOCwgMjAxNiAob25lIHRpY2tldCwgZnJvbSBJbmRpYW5hKTwvcD4KPHA+OS4gJDQ4NyBtaWxsaW9uLCBQb3dlcmJhbGwsIEp1bHkgMzAsIDIwMTYgKG9uZSB0aWNrZXQsIGZyb20gTmV3IEhhbXBzaGlyZSk8L3A+CjxwPjEwLiAkNDQ4LjQgbWlsbGlvbiwgUG93ZXJiYWxsLCBBdWcuIDcsIDIwMTMgKHRocmVlIHRpY2tldHMsIG9uZSBmcm9tIE1pbm5lc290YSBhbmQgdHdvIGZyb20gTmV3IEplcnNleSk8L3A+Cg==