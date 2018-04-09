Probes into EPA chief’s conduct expand

Published: April 9, 2018 - 5:50 PM
By Michael Biesecker
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OOiBTY290dCBQcnVpdHQgaXMgZmFjaW5nIG5ldyBhbmQgZXhwYW5kZWQgZXRoaWNzIGludmVzdGlnYXRpb25zIGZvciBoaXMgaGFuZGxpbmcgb2YgdGF4cGF5ZXIgZG9sbGFycyBhbmQgcG9zc2libGUgcGVya3MgaGUmIzgyMTc7cyBnb3R0ZW4gYXMgaGVhZCBvZiB0aGUgRW52aXJvbm1lbnRhbCBQcm90ZWN0aW9uIEFnZW5jeS48L3A+CjxwPlN0YWZmIGZvciB0aGUgUmVwdWJsaWNhbi1sZWQgSG91c2UgT3ZlcnNpZ2h0IGNvbW1pdHRlZSBjb25maXJtZWQgTW9uZGF5IHRoYXQgaXQgaGFzIGV4cGFuZGVkIGl0cyByZXZpZXcgb2YgUHJ1aXR0JiM4MjE3O3MgdHJhdmVsIHNwZW5kaW5nIHRvIG5vdyBpbmNsdWRlIGV0aGljYWwgcXVlc3Rpb25zIHN1cnJvdW5kaW5nIGhpcyBiYXJnYWluICQ1MC1hLW5pZ2h0IHJlbnRhbCBvZiBhIENhcGl0b2wgSGlsbCBjb25kbyB0aWVkIHRvIGEgZm9zc2lsIGZ1ZWxzIGxvYmJ5aXN0LjwvcD4KPHA+VGhlIE9mZmljZSBvZiBHb3Zlcm5tZW50IEV0aGljcyBhbHNvIGhhcyBpc3N1ZWQgYSBsZXR0ZXIgdG8gRVBBIGRlbWFuZGluZyBkb2N1bWVudHMgcmVsYXRlZCB0byB0aGUgY29uZG8gcmVudGFsLiBBbmQgaXQgcmVwb3J0cyB0aGF0IGF0IGxlYXN0IGZpdmUgYWdlbmN5IG9mZmljaWFscyBmYWNlZCByZXRhbGlhdGlvbiBhZnRlciBxdWVzdGlvbmluZyBQcnVpdHQmIzgyMTc7cyBvdXRzaXplZCBzcGVuZGluZyBmb3IgdHJhdmVsLCB1bnByZWNlZGVudGVkIHNlY3VyaXR5IHByZWNhdXRpb25zIGFuZCBwcmljZXkgb2ZmaWNlIGZ1cm5pdHVyZS48L3A+CjxwPkluIGEgbGV0dGVyIGRhdGVkIEZyaWRheSwgQWN0aW5nIEdvdmVybm1lbnQgRXRoaWNzIERpcmVjdG9yIERhdmlkIEFwb2wgY2FsbGVkIG1lZGlhIHJlcG9ydHMgb2YgUHJ1aXR0JiM4MjE3O3MgYWN0aW9ucyAmIzgyMjA7ZXh0cmVtZWx5IGNvbmNlcm5pbmcuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZSBzdWNjZXNzIG9mIG91ciBnb3Zlcm5tZW50IGRlcGVuZHMgb24gbWFpbnRhaW5pbmcgdGhlIHRydXN0IG9mIHRoZSBwZW9wbGUgd2Ugc2VydmUsJiM4MjIxOyBBcG9sIHdyb3RlLiAmIzgyMjA7VGhlIEFtZXJpY2FuIHB1YmxpYyBuZWVkcyB0byBoYXZlIGNvbmZpZGVuY2UgdGhhdCBldGhpY3MgdmlvbGF0aW9ucywgYXMgd2VsbCBhcyB0aGUgYXBwZWFyYW5jZSBvZiBldGhpY3MgdmlvbGF0aW9ucywgYXJlIGludmVzdGlnYXRlZCBhbmQgcHJvcGVybHkgYWRkcmVzc2VkLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgZGVmZW5kZWQgUHJ1aXR0IGluIGEgdHdlZXQgU2F0dXJkYXkgbmlnaHQsIHNheWluZyB0aGUgRVBBIGNoaWVmIGlzICYjODIyMDtkb2luZyBhIGdyZWF0IGpvYiYjODIyMTsgYW5kIGRvd25wbGF5aW5nIHRoZSBldGhpY2FsIHF1ZXN0aW9ucyBzd2lybGluZyBhcm91bmQgUHJ1aXR0LiBIZSBjYWxsZWQgUHJ1aXR0JiM4MjE3O3Mgc2VjdXJpdHkgc3BlbmRpbmcgJiM4MjIwO3NvbWV3aGF0IG1vcmUmIzgyMjE7IHRoYW4gUHJ1aXR0JiM4MjE3O3MgcHJlZGVjZXNzb3IgYW5kIHNhaWQgUHJ1aXR0IGhhZCByZWNlaXZlZCBkZWF0aCB0aHJlYXRzICYjODIyMDtiZWNhdXNlIG9mIGhpcyBib2xkIGFjdGlvbnMgYXQgRVBBLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlBydWl0dCB3YXMgYXQgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIG9uIE1vbmRheSBmb3IgYSBjYWJpbmV0IG1lZXRpbmcgYW5kIHdhcyBzZWF0ZWQgYXQgdGhlIGZhciBlbmQgb2YgdGhlIHRhYmxlIGZyb20gVHJ1bXAuIFRoZSBwcmVzaWRlbnQgZGlkIG5vdCBhY2tub3dsZWRnZSBQcnVpdHQgd2hpbGUgcmVwb3J0ZXJzIHdlcmUgcHJlc2VudCBvciBhZGRyZXNzIHRoZSBldGhpY2FsIGNsb3VkIHN3aXJsaW5nIGFyb3VuZCBoaXMgRVBBIGNoaWVmLjwvcD4KPHA+QXQgdGhlIGRhaWx5IFdoaXRlIEhvdXNlIGJyaWVmaW5nLCBzcG9rZXN3b21hbiBTYXJhaCBIdWNrYWJlZSBTYW5kZXJzIHdhcyBhc2tlZCBpZiBUcnVtcCYjODIxNztzIFNhdHVyZGF5IG5pZ2h0IHR3ZWV0IG1lYW50IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgYXBwcm92ZWQgb2YgaGlzIGNhYmluZXQgc2VjcmV0YXJpZXMgZmx5aW5nIGZpcnN0LWNsYXNzIGFuZCB0cmlwbGluZyB0aGUgc2l6ZSBvZiB0aGVpciBzZWN1cml0eSBkZXRhaWxzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGFyZSByZXZpZXdpbmcgdGhlIHNwZWNpZmljcyBvZiBlYWNoIG9mIHRob3NlIGNvbXBvbmVudHMsJiM4MjIxOyBTYW5kZXJzIHJlcGxpZWQuICYjODIyMDtJIGtub3cgdGhlcmUgd2FzIGEgbXVjaCBsYXJnZXIgbnVtYmVyIG9mIHNlY3VyaXR5IGlzc3VlcyBzdXJyb3VuZGluZyB0aGUgRVBBIGFkbWluaXN0cmF0b3IgdGhhbiBpbiB0aGUgcGFzdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5FUEEgSW5zcGVjdG9yIEdlbmVyYWwgQXJ0aHVyIEVsa2lucyBpcyBub3cgY29uZHVjdGluZyBhdCBsZWFzdCBmaXZlIGludmVzdGlnYXRpdmUgYXVkaXRzIHJlbGF0ZWQgdG8gUHJ1aXR0LCBpbmNsdWRpbmcgYSBwcmV2aW91c2x5IHVuZGlzY2xvc2VkIHByb2JlIGludG8gcXVlc3Rpb25hYmxlIHNwZW5kaW5nIGJ5IGhpcyBzd29sbGVuIHNlY3VyaXR5IGRldGFpbC4gVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgcmVwb3J0ZWQgRnJpZGF5IHRoYXQgdGhlIDIwLW1lbWJlciB0ZWFtIHRhc2tlZCB3aXRoIHByb3ZpZGluZyBkYXktYW5kLW5pZ2h0IHByb3RlY3Rpb24gZm9yIFBydWl0dCBoYWQgcmFja2VkIHVwIHNhbGFyeSwgb3ZlcnRpbWUgYW5kIHRyYXZlbCBleHBlbnNlcyBhcHByb2FjaGluZyAkMyBtaWxsaW9uLjwvcD4KPHA+SmVubmlmZXIgS2FwbGFuLCB0aGUgc3Bva2Vzd29tYW4gZm9yIHRoZSBpbnNwZWN0b3IgZ2VuZXJhbCwgYWxzbyBjb25maXJtZWQgTW9uZGF5IHRoYXQgdGhlIGludGVybmFsIHdhdGNoZG9nIGhhcyByZWNlaXZlZCBtdWx0aXBsZSByZXF1ZXN0cyBmcm9tIG1lbWJlcnMgb2YgQ29uZ3Jlc3MgYW5kIHRoZSBwdWJsaWMgZm9yIGhpcyBvZmZpY2UgdG8gZXhhbWluZSB3aGV0aGVyIFBydWl0dCYjODIxNztzIGNvbmRvIHJlbnRhbCBjb25zdGl0dXRlZCBhbiBpbXBlcm1pc3NpYmxlIGdpZnQgdW5kZXIgZmVkZXJhbCBldGhpYyBydWxlcy4gQSBkZWNpc2lvbiBvbiB3aGV0aGVyIHRvIGxhdW5jaCBhIG5ldyBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gdGhhdCBpc3N1ZSBpcyBleHBlY3RlZCBpbiBjb21pbmcgZGF5cy48L3A+CjxwPlRoZSBwcm9wZXJ0eSwgd2hlcmUgUHJ1aXR0JiM4MjE3O3MgZGF1Z2h0ZXIgYWxzbyBsaXZlZCBsYXN0IHN1bW1lciB3aGlsZSBpbnRlcm5pbmcgYXQgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlLCBpcyBjby1vd25lZCBieSB0aGUgd2lmZSBvZiB0aGUgdG9wIGV4ZWN1dGl2ZSBhdCBhIHBvd2VyaG91c2UgV2FzaGluZ3RvbiBsb2JieWluZyBmaXJtIHdpdGggY2xpZW50cyB3aG8gaGF2ZSByZWNlaXZlZCBmYXZvcmFibGUgcmVndWxhdG9yeSBhY3Rpb25zIGZyb20gRVBBLiBQcnVpdHQgbWFpbnRhaW5zIHRoZSBvd25lciBpcyBhIHBlcnNvbmFsIGZyaWVuZCBhbmQgdGhhdCBoZSBwYWlkIGEgZmFpciBtYXJrZXQgcmF0ZSwgZXZlbiB0aG91Z2ggcmVudGFscyBuZWFyYnkgaGF2ZSBhZHZlcnRpc2VkIHJhdGVzIG9uIG1vcmUgdGhhbiB0d2ljZSB3aGF0IGhlIHBhaWQuPC9wPgo8cD5UaGUgYnJvYWRlciBwcm9iZSBsYXVuY2hlZCBieSBFUEEmIzgyMTc7cyBpbnNwZWN0b3IgZ2VuZXJhbCBpbnRvIFBydWl0dCYjODIxNztzIHNlY3VyaXR5IHNwZW5kaW5nIGdyZXcgb3V0IG9mIGEgMjAxNiBhdWRpdCBpbnRvIHdoZXRoZXIgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRvciYjODIxNztzIHByb3RlY3RpdmUgZGV0YWlsIHdlcmUgaW1wcm9wZXJseSBwYWlkIG92ZXJ0aW1lIHdhZ2VzLiBBIHNlcGFyYXRlIGludmVzdGlnYXRpb24gd2FzIGxhdW5jaGVkIGluIE5vdmVtYmVyIGludG8gd2hldGhlciBtZW1iZXJzIG9mIEVQQSYjODIxNztzIGludGVybmFsIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBhcm0gYWN0dWFsbHkgd29ya2VkIGhvdXJzIHJlZmxlY3RlZCBvbiB0aGVpciB0aW1lc2hlZXRzLjwvcD4KPHA+RWxraW5zIGhhcyBhbHNvIG9wZW5lZCBhbiBhdWRpdCBpbnRvIHdoZXRoZXIgUHJ1aXR0IGltcHJvcGVybHkgdXNlZCBhdXRob3JpdHkgZ3JhbnRlZCB1bmRlciB0aGUgU2FmZSBEcmlua2luZyBXYXRlciBBY3QgdG8gcHJvdmlkZSBtYXNzaXZlIHJhaXNlcyB0byB0d28gb2YgaGlzIGNsb3Nlc3QgYWlkZXMuIFBydWl0dCBkZW5pZWQga25vd2luZyBhYm91dCB0aGUgcmFpc2VzIGluIGEgbWVkaWEgaW50ZXJ2aWV3IGxhc3Qgd2VlaywgZXZlbiB0aG91Z2ggdGhlIHN0YXR1dG9yeSBhdXRob3JpdHkgdW5kZXIgd2hpY2ggdGhlIHJhaXNlcyB3ZXJlIGdyYW50ZWQgcmVxdWlyZXMgaGlzIGFwcHJvdmFsLjwvcD4KPHA+VGhhdCYjODIxNztzIG9uIHRvcCBvZiBwcmV2aW91c2x5IG9uZ29pbmcgaW52ZXN0aWdhdGlvbnMgaW50byB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRvciYjODIxNztzIG91dHNpemVkIHRyYXZlbCBzcGVuZGluZyBhbmQgcHVyY2hhc2Ugb2YgYSAkNDMsMDAwIHNvdW5kcHJvb2YgcHJpdmFjeSBib290aCBwdXJjaGFzZWQgZm9yIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdG9yIHRvIG1ha2UgcHJpdmF0ZSBwaG9uZSBjYWxscy4gUHJ1aXR0IGhhcyBjaXRlZCBzZWN1cml0eSBjb25jZXJucyBhcyBqdXN0aWZpY2F0aW9uIG9mIGhpcyBmbHlpbmcgaW4gZmlyc3QtY2xhc3MgYWlybGluZSBzZWF0cyB3aXRoIGhpcyBzZWN1cml0eSBjaGllZiwgYSBwZXJrIG5vdCBnZW5lcmFsbHkgYWZmb3JkZWQgdG8gZmVkZXJhbCBlbXBsb3llZXMuPC9wPgo8cD5Ib3dldmVyLCBvbiBvY2Nhc2lvbnMgd2hlbiB0YXhwYXllcnMgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBwYXlpbmcgZm9yIGhpcyB0aWNrZXQsIFBydWl0dCBzYXQgaW4gY29hY2ggb24gcGVyc29uYWwgdHJpcHMgdG8gYXR0ZW5kIGNvbGxlZ2UgZm9vdGJhbGwgZ2FtZXMgaXMgaGlzIGhvbWUgc3RhdGUgb2YgT2tsYWhvbWEuIFRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIGFsc28gcmVwb3J0ZWQgdGhhdCBQcnVpdHQgc29tZXRpbWVzIGZsZXcgb24gYSBjb21wYW5pb24gcGFzcyBvYnRhaW5lZCB3aXRoIHRoZSBmcmVxdWVudCBmbHllciBtaWxlcyBvZiBLZW4gV2FnbmVyLCBhIGZvcm1lciBsYXcgcGFydG5lciBmcm9tIE9rbGFob21hIHRoYXQgUHJ1aXR0IGhpcmVkIHRvIHNlcnZlIGFzIGEgc2VuaW9yIGFkdmlzZXIgYXQgdGhlIEVQQS4gVGF4cGF5ZXJzIHN0aWxsIGNvdmVyZWQgdGhlIGFpcmZhcmUgZm9yIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdG9yJiM4MjE3O3Mgc2VjdXJpdHkgZGV0YWlsLjwvcD4KPHA+V2FsdGVyIFNoYXViLCB3aG8gdW50aWwgbGFzdCB5ZWFyIHJhbiB0aGUgT2ZmaWNlIG9mIEdvdmVybm1lbnQgRXRoaWNzLCB0b2xkIHRoZSBBUCBpdCB3YXMgbGlrZWx5IGFuIGV0aGljcyB2aW9sYXRpb24gaWYgUHJ1aXR0IGFjY2VwdGVkIHRoZSBhaXJsaW5lIHRpY2tldHMsIGV2ZW4gaWYgV2FnbmVyIGRpZG4mIzgyMTc7dCBwYXkgY2FzaCBmb3IgdGhlbS4gRmVkZXJhbCBvZmZpY2lhbHMgYXJlIGJhcnJlZCBmcm9tIGFjY2VwdGluZyBnaWZ0cyBmcm9tIGVtcGxveWVlcyB0aGF0IGhhdmUgYSBtYXJrZXQgdmFsdWUgb2YgbW9yZSB0aGFuICQxMC48L3A+CjxwPlBydWl0dCYjODIxNztzIHNwb2tlc21hbiwgSmFoYW4gV2lsY294LCBzYXlzIFBydWl0dCBoYXMgZmFjZWQgYW4gdW5wcmVjZWRlbnRlZCBudW1iZXIgb2YgZGVhdGggdGhyZWF0cyBhZ2FpbnN0IGhpbSBhbmQgaGlzIGZhbWlseSBhbmQgJiM4MjIwO0FtZXJpY2FucyBzaG91bGQgYWxsIGFncmVlIHRoYXQgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgUHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgY2FiaW5ldCBzaG91bGQgYmUga2VwdCBzYWZlIGZyb20gdGhlc2UgdmlvbGVudCB0aHJlYXRzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkEgbmF0aW9ud2lkZSBzZWFyY2ggb2Ygc3RhdGUgYW5kIGZlZGVyYWwgY291cnQgcmVjb3JkcyBieSB0aGUgQVAgZm91bmQgbm8gY2FzZSB3aGVyZSBhbnlvbmUgaGFzIGJlZW4gYXJyZXN0ZWQgb3IgY2hhcmdlZCB3aXRoIHRocmVhdGVuaW5nIFBydWl0dC4gRVBBJiM4MjE3O3MgcHJlc3Mgb2ZmaWNlIGRpZCBub3QgcmVzcG9uZCBGcmlkYXkgdG8gcHJvdmlkZSBkZXRhaWxzIG9mIGFueSBzcGVjaWZpYyB0aHJlYXRzIG9yIGFycmVzdHMuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPkFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgcmVwb3J0ZXJzIENhdGhlcmluZSBMdWNleSBhbmQgS2VuIFRob21hcyBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHN0b3J5LjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Gb2xsb3cgQVAgZW52aXJvbm1lbnRhbCByZXBvcnRlciBNaWNoYWVsIEJpZXNlY2tlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWJpZXNlY2siIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWJpZXNlY2s8L2E+PC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Several vehicles involved in fatal crash near Interbelt Nite Club in Akron
Police respond to suspected overdose deaths of three young women, car crash feet away shortly after
Summit medical examiner releases names of three women found dead after apparently overdosing
Chelsea Schobert takes witness stand at trial of former boyfriend, Shawn Ford Jr., charged with killing her parents