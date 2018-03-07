The Latest: Florida House passes school safety legislation

Published: March 7, 2018 - 5:33 PM | Updated: March 7, 2018 - 6:52 PM
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By Curt Anderson, Brendan Farrington and Josh Replogle
Associated Press
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