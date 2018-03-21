Senators press Trump officials on safeguarding 2018 ballots

Published: March 21, 2018 - 1:18 PM
-
1/6
-
2/6
-
3/6
-
4/6
-
5/6
-
6/6
Mary Clare Jalonick, Christina A. Cassidy And Chad Day
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OOiBXaXRoIHRoZSAyMDE4IGVsZWN0aW9ucyBhbHJlYWR5IHVuZGVyd2F5LCBzZW5hdG9ycyBjaGlkZWQgdGhlIGN1cnJlbnQgYW5kIGZvcm1lciBzZWNyZXRhcmllcyBvZiBIb21lbGFuZCBTZWN1cml0eSBvbiBXZWRuZXNkYXkgZm9yIG5vdCBtb3JlIHN0cm9uZ2x5IHdhcm5pbmcgdGhlIEFtZXJpY2FuIHB1YmxpYyBhYm91dCBwYXN0IFJ1c3NpYW4gaW50cnVzaW9ucyBpbiBzdGF0ZSBlbGVjdGlvbiBzeXN0ZW1zIGFuZCBmb3IgYSBsYWNrIG9mIHVyZ2VuY3kgdG8gcHJvdGVjdCBiYWxsb3RpbmcgdGhpcyB5ZWFyLjwvcD4KPHA+S2lyc3RqZW4gTmllbHNlbiwgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIHNlY3JldGFyeSBvZiBIb21lbGFuZCBTZWN1cml0eSwgdGVzdGlmaWVkIGFsb25nc2lkZSBKZWggSm9obnNvbiwgc2VjcmV0YXJ5IHVuZGVyIGZvcm1lciBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hLCBhcyB0aGUgU2VuYXRlIGludGVsbGlnZW5jZSBjb21taXR0ZWUgbGF1bmNoZWQgYW4gZWZmb3J0IHRvIHByb3RlY3QgdGhlIGNvdW50cnkmIzgyMTc7cyBlbGVjdGlvbiBzZWN1cml0eSBhZnRlciBSdXNzaWFuIGFnZW50cyB0YXJnZXRlZCBlbGVjdGlvbiBzeXN0ZW1zIGluIDIxIHN0YXRlcyBhaGVhZCBvZiB0aGUgMjAxNiBnZW5lcmFsIGVsZWN0aW9uLiBUaGVyZSYjODIxNztzIG5vIGV2aWRlbmNlIHRoYXQgYW55IGhhY2sgaW4gdGhlIE5vdmVtYmVyIDIwMTYgZWxlY3Rpb24gYWZmZWN0ZWQgZWxlY3Rpb24gcmVzdWx0cywgYnV0IHRoZSBhdHRlbXB0cyByYXR0bGVkIHN0YXRlIGVsZWN0aW9uIG9mZmljaWFscyBhbmQgcHJvbXB0ZWQgdGhlIGZlZGVyYWwgZ292ZXJubWVudCBhbmQgc3RhdGVzIHRvIGV4YW1pbmUgdGhlIHdheSB2b3RlcyBhcmUgY291bnRlZC48L3A+CjxwPlNlbmF0b3JzIG9uIHRoZSBwYW5lbCBoYXZlIGNyaXRpY2l6ZWQgYm90aCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbnMgZm9yIG5vdCBtb3ZpbmcgcXVpY2tseSBlbm91Z2ggdG8gc3RlbSB0aGUgUnVzc2lhbiB0aHJlYXQsIGFuZCBjb250aW51ZWQgdG8gZG8gc28gYXQgdGhlIGhlYXJpbmcuIE1haW5lIFNlbi4gU3VzYW4gQ29sbGlucywgYSBSZXB1YmxpY2FuLCBjcml0aXF1ZWQgTmllbHNlbiYjODIxNztzIG9wZW5pbmcgc3RhdGVtZW50LCB3aGljaCBkZXNjcmliZWQgYSBzZXJpZXMgb2YgZWZmb3J0cyB0aGUgZGVwYXJ0bWVudCBoYWQgYWxyZWFkeSBhbm5vdW5jZWQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBoZWFyIG5vIHNlbnNlIG9mIHVyZ2VuY3kgdG8gcmVhbGx5IGdldCBvbiB0b3Agb2YgdGhpcyBpc3N1ZSwmIzgyMjE7IENvbGxpbnMgc2FpZCwgbm90aW5nIHRoYXQgMjAxOCBlbGVjdGlvbnMgYXJlIGFscmVhZHkgdW5kZXJ3YXkuPC9wPgo8cD5Db2xsaW5zIG5vdGVkIHRoYXQgbWFueSBzdGF0ZSBlbGVjdGlvbiBvZmZpY2lhbHMgaGF2ZSByZW1haW5lZCB3aXRob3V0IHNlY3VyaXR5IGNsZWFyYW5jZXMsIG1ha2luZyBpdCBoYXJkZXIgZm9yIHRoZSBkZXBhcnRtZW50IHRvIHNoYXJlIGluZm9ybWF0aW9uIHdpdGggdGhlbS48L3A+CjxwPlRvIHNwZWVkIHVwIGNvbW11bmljYXRpb25zIGFuZCBpbnRlbGxpZ2VuY2Ugc2hhcmluZywgdGhlIGRlcGFydG1lbnQgaGFzIGJlZW4gd29ya2luZyB0byBncmFudCBzZWN1cml0eSBjbGVhcmFuY2VzIHRvIHVwIHRvIHRocmVlIGVsZWN0aW9uIG9mZmljaWFscyBpbiBlYWNoIHN0YXRlLiBOaWVsc2VuIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IHRoYXQganVzdCAyMCBvZiB0aG9zZSBvZmZpY2lhbHMgaGF2ZSBiZWVuIGdyYW50ZWQgZnVsbCBjbGVhcmFuY2VzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGFyZSBkb2luZyBvdXIgYmVzdCB0byBzcGVlZCB1cCB0aGUgcHJvY2VzcywmIzgyMjE7IE5pZWxzZW4gc2FpZCwgYWRkaW5nIHRoYXQgdGhlIGRlcGFydG1lbnQgaGFzIGEgcG9saWN5IGluIHBsYWNlIHRvIHByb3ZpZGUgaW5mb3JtYXRpb24gb24gaW1tZWRpYXRlIHRocmVhdHMgdG8gc3RhdGUgYW5kIGxvY2FsIGVsZWN0aW9uIG9mZmljaWFscyBldmVuIGlmIGNsZWFyYW5jZXMgaGF2ZSB5ZXQgdG8gYmUgZ3JhbnRlZC48L3A+CjxwPkNvbW11bmljYXRpb24gYW5kIGludGVsbGlnZW5jZSBzaGFyaW5nIGJ5IHRoZSBmZWRlcmFsIGdvdmVybm1lbnQgaGFzIGJlZW4gYSBrZXkgY29uY2VybiBhbW9uZyBzdGF0ZSBhbmQgbG9jYWwgZWxlY3Rpb24gb2ZmaWNpYWxzLiBUaG9zZSBvZmZpY2lhbHMgY29tcGxhaW5lZCB0aGF0IGl0IHRvb2sgdGhlIGZlZGVyYWwgZ292ZXJubWVudCBuZWFybHkgYSB5ZWFyIHRvIGluZm9ybSB0aGVtIHdoZXRoZXIgdGhlaXIgc3RhdGVzIGhhZCBiZWVuIHRhcmdldGVkIGJ5IFJ1c3NpYW4gaGFja2Vycy48L3A+CjxwPkNvbGxpbnMsIHdobyBoYXMgaW50cm9kdWNlZCBsZWdpc2xhdGlvbiB3aXRoIG90aGVyIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIGNvbW1pdHRlZSB0byBpbXByb3ZlIGVsZWN0aW9uIGN5YmVyc2VjdXJpdHksIGFsc28gcHJlc3NlZCBKb2huc29uLCBhc2tpbmcgaWYgaGUgc2hvdWxkIGhhdmUgaXNzdWVkIHN0cm9uZ2VyIHdhcm5pbmdzIGluIDIwMTYgYXMgaXQgYmVjYW1lIGNsZWFyIHRoYXQgUnVzc2lhbnMgd2VyZSB0cnlpbmcgdG8gaW50cnVkZSBpbnRvIHRoZSBzeXN0ZW1zLjwvcD4KPHA+Sm9obnNvbiBkZWZlbmRlZCB0aGUgd2F5IGhlIGFsZXJ0ZWQgc3RhdGUgYW5kIGxvY2FsIGVsZWN0aW9uIG9mZmljaWFscywgbm90aW5nIHRoYXQgaW4gdGhlIGxhdGUgc3VtbWVyIGFuZCBmYWxsIG9mIDIwMTYgaGUgd2FzIHJlcGVhdGVkbHkgaXNzdWluZyBwdWJsaWMgd2FybmluZ3MgZm9yIHRob3NlIG9mZmljaWFscyB0byBnZXQgY3liZXJzZWN1cml0eSBhc3Npc3RhbmNlIGZyb20gdGhlIGRlcGFydG1lbnQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2Ugd2VyZSBiZWF0aW5nIHRoZSBkcnVtIHByZXR0eSBoYXJkLCYjODIyMTsgSm9obnNvbiBzYWlkLjwvcD4KPHA+Q2FsaWZvcm5pYSBTZW4uIERpYW5uZSBGZWluc3RlaW4sIGEgRGVtb2NyYXQsIGFsc28gbGFtYmFzdGVkIHRoZSBPYmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiYjODIxNztzIHJlc3BvbnNlLCBzYXlpbmcgaXQgd2FzIG5vdCBzdWZmaWNpZW50IHRvIHdhcm4gdGhlIHB1YmxpYyAmIzgyMjA7aW4gYW55IHdheSwgc2hhcGUgb3IgZm9ybS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5CZWZvcmUgbGVhdmluZyBvZmZpY2UsIHRoZSBPYmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBkZXNpZ25hdGVkIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBlbGVjdGlvbiBzeXN0ZW1zIGFzICYjODIyMDtjcml0aWNhbCBpbmZyYXN0cnVjdHVyZSwmIzgyMjE7IG9uIHBhciB3aXRoIHRoZSBlbGVjdHJpY2FsIGdyaWQgYW5kIHdhdGVyIHN1cHBseS4gVGhhdCBkZWNpc2lvbiBwcm9tcHRlZCBhbGFybSBhbW9uZyBzdGF0ZSBlbGVjdGlvbiBvZmZpY2lhbHMsIHdobyBleHByZXNzZWQgY29uY2VybiB0aGUgZmVkZXJhbCBnb3Zlcm5tZW50IHdhcyB0cnlpbmcgdG8gdGFrZSBvdmVyIGVsZWN0aW9ucyB0aGF0IGhhdmUgbG9uZyBiZWVuIHRoZSBqdXJpc2RpY3Rpb24gb2Ygc3RhdGUgYW5kIGxvY2FsIGdvdmVybm1lbnRzLiBKb2huc29uIHNhaWQgaGUgaGFkIGNvbnNpZGVyZWQgdGhlIG1vdmUgZWFybGllciwgYnV0IGhhZCBiYWNrZWQgb2ZmIGJlY2F1c2Ugb2YgcmVzaXN0YW5jZSB0byBzdGF0ZXMuPC9wPgo8cD5Kb2huc29uIGFsc28gdGVzdGlmaWVkIHRoYXQgZHVyaW5nIHRoZSAyMDE2IGVsZWN0aW9uIGhlIGNvbnRhY3RlZCBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBiZWNhdXNlIGhlIHdhcyB3b3JyaWVkIGFib3V0IHRoZSBwb3NzaWJpbGl0eSB0aGUgbmV3cyBjb29wZXJhdGl2ZSYjODIxNztzIGVsZWN0aW9uIHJlc3VsdHMgY291bGQgYmUgaGFja2VkLiBIZSBzYWlkIGhlIGNhbGxlZCBBUCYjODIxNztzIENFTyBHYXJ5IFBydWl0dCBhYm91dCBoaXMgY29uY2VybnMgYW5kIGNhbWUgYXdheSBzYXRpc2ZpZWQgdGhhdCB0aGUgY29tcGFueSB3YXMgdGFraW5nIGFwcHJvcHJpYXRlIHByZWNhdXRpb25zIGFzIGl0IGNvdW50ZWQgdm90ZXMgYW5kIGFuYWx5emVkIHJlc3VsdHMuPC9wPgo8cD5UaGUgaGVhcmluZyBmb2xsb3dzIGEgVHVlc2RheSBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2UgaW4gd2hpY2ggY29tbWl0dGVlIG1lbWJlcnMgZnJvbSBib3RoIHBhcnRpZXMgc2FpZCBnb3Zlcm5tZW50IGVmZm9ydHMgdG8gcHJvdGVjdCBzdGF0ZSBhbmQgbG9jYWwgZWxlY3Rpb25zIGZyb20gUnVzc2lhbiBjeWJlcmF0dGFja3MgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBnb25lIGZhciBlbm91Z2guIFRvcCBVLlMuIGludGVsbGlnZW5jZSBvZmZpY2lhbHMgaGF2ZSBzYWlkIHRoZXkmIzgyMTc7dmUgc2VlbiBpbmRpY2F0aW9ucyBSdXNzaWFuIGFnZW50cyBhcmUgcHJlcGFyaW5nIGEgbmV3IHJvdW5kIG9mIGVsZWN0aW9uIGludGVyZmVyZW5jZSB0aGlzIHllYXIuPC9wPgo8cD5TZW5hdG9ycyB3YXJuZWQgdGhhdCBpdCBjb3VsZCBiZSB3b3JzZSB0aGUgbmV4dCB0aW1lIGFyb3VuZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXaGF0IGl0IGxvb2tzIGxpa2UgaXMgYSB0ZXN0LCYjODIyMTsgc2FpZCBNYWluZSBTZW4uIEFuZ3VzIEtpbmcgb2YgdGhlIDIwMTYgaGFja2luZyBhdHRlbXB0cy48L3A+CjxwPlRoZSBjb21taXR0ZWUgaXMgcmVjb21tZW5kaW5nIHRoYXQgc3RhdGVzIG1ha2Ugc3VyZSB2b3RpbmcgbWFjaGluZXMgaGF2ZSBwYXBlciBhdWRpdCB0cmFpbHMgYW5kIGFyZW4mIzgyMTc7dCBjYXBhYmxlIG9mIGJlaW5nIGNvbm5lY3RlZCB0byB0aGUgaW50ZXJuZXQuIFNlbmF0b3JzIGFsc28gYXJlIHB1c2hpbmcgZm9yIGJldHRlciBjb21tdW5pY2F0aW9uIGFtb25nIHRoZSB2YXJpb3VzIFUuUy4gaW50ZWxsaWdlbmNlIGFnZW5jaWVzIGFuZCBmZWRlcmFsLCBzdGF0ZSBhbmQgbG9jYWwgZ292ZXJubWVudHMuPC9wPgo8cD5TZW5hdG9ycyBhcmUgYWxzbyB1cmdpbmcgc3RhdGUgYW5kIGxvY2FsIGVsZWN0aW9uIG9mZmljaWFscyB0byB0YWtlIGFkdmFudGFnZSBIb21lbGFuZCBTZWN1cml0eSBEZXBhcnRtZW50IHJlc291cmNlcywgc3VjaCBhcyBjb21wcmVoZW5zaXZlIHJpc2sgYXNzZXNzbWVudHMgYW5kIHJlbW90ZSBjeWJlcnNjYW5uaW5nIG9mIHRoZWlyIG5ldHdvcmtzIHRvIHNwb3QgdnVsbmVyYWJpbGl0aWVzLiBBcyBvZiBsYXN0IG1vbnRoLCBqdXN0IDE0IHN0YXRlcyBoYWQgcmVxdWVzdGVkIHJpc2sgYXNzZXNzbWVudHMgYW5kIDMwIGhhZCBhc2tlZCBmb3IgcmVtb3RlIGN5YmVyc2NhbnMgb2YgdGhlaXIgbmV0d29ya3MsIGFjY29yZGluZyB0byBIb21lbGFuZCBTZWN1cml0eSBvZmZpY2lhbHMuIEJ1dCBldmVuIHRoYXQgd2FzIHN0cmFpbmluZyByZXNvdXJjZXMsIHNpbmNlIG1hbnkgb2YgdGhvc2UgcmlzayBhc3Nlc3NtZW50cyBoYXZlIG5vdCBiZWVuIGNvbXBsZXRlZC48L3A+CjxwPlRoZSBjb21taXR0ZWUmIzgyMTc7cyByZWNvbW1lbmRhdGlvbnMgcHJldmlldyBhbiBlbGVjdGlvbiBzZWN1cml0eSByZXBvcnQgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgcmVsZWFzZWQgaW4gZnVsbCBpbiB0aGUgY29taW5nIHdlZWtzLiBJdCBpcyB0aGUgZmlyc3Qgb2YgZm91ciByZXBvcnRzIHBsYW5uZWQgYXMgcGFydCBvZiB0aGUgcGFuZWwmIzgyMTc7cyB3aWRlLXJhbmdpbmcgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBpbnRvIFJ1c3NpYW4gbWVkZGxpbmcgaW4gdGhlIDIwMTYgZWxlY3Rpb24uPC9wPgo8cD5UaGUgcmVjb21tZW5kYXRpb25zIGNvbWUgYXMgQ29uZ3Jlc3MgaXMgZXllaW5nICQzODAgYmlsbGlvbiBpbiBzdGF0ZSBncmFudHMgZm9yIGVsZWN0aW9uIHNlY3VyaXR5IGluIGEgd2lkZS1yYW5naW5nIHNwZW5kaW5nIGJpbGwgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgdW52ZWlsZWQgYXMgc29vbiBhcyBXZWRuZXNkYXkuIFRoZSBiaWxsIGFsc28gY29udGFpbnMgJDMwNyBtaWxsaW9uIGZvciB0aGUgRkJJIHRvIGdvIGFmdGVyIFJ1c3NpYW4gY3liZXJhdHRhY2tzLjwvcD4KPHA+VGhlIHRvcCBEZW1vY3JhdCBvbiB0aGUgaW50ZWxsaWdlbmNlIHBhbmVsLCBWaXJnaW5pYSBTZW4uIE1hcmsgV2FybmVyLCBoYXMgc2FpZCBoZSB0aGlua3MgdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIGVsZWN0aW9uIHNlY3VyaXR5IG5lZWRzIHRvIGJlIG1vcmUgcm9idXN0LCBlc3BlY2lhbGx5IHNpbmNlIFRydW1wIGhhcyBub3QgYWRkcmVzc2VkIHRoZSBtYXR0ZXIgYXMgYW4gdXJnZW50IHByb2JsZW0uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBwcmV0dHkgYW1hemluZyB0byBtZSB3ZSYjODIxNzt2ZSBoYWQgdGhlIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBGQkksIHRoZSBkaXJlY3RvciBvZiBuYXRpb25hbCBpbnRlbGxpZ2VuY2UgYW5kIHRoZSBoZWFkIG9mIHRoZSBOU0Egc2F5IGluIHB1YmxpYyB0ZXN0aW1vbnkgd2l0aGluIHRoZSBsYXN0IG1vbnRoIHRoYXQgdGhleSYjODIxNzt2ZSByZWNlaXZlZCBubyBkaXJlY3Rpb24gZnJvbSB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgdG8gbWFrZSBlbGVjdGlvbiBzZWN1cml0eSBhIHByaW9yaXR5LCYjODIyMTsgV2FybmVyIHNhaWQuPC9wPgo8cD5OaWVsc2VuIGRlZmVuZGVkIFRydW1wIGF0IHRoZSBoZWFyaW5nLCBzYXlpbmcsICYjODIyMDt0aGUgbGluZSBoZSBpcyBkcmF3aW5nIGlzIHRoYXQgbm8gdm90ZXMgd2VyZSBjaGFuZ2VkLiBUaGF0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbWVhbiB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vdCBhIHRocmVhdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5TaGUgYWRkZWQ6ICYjODIyMDtXZSB0aGluayB0aGUgdGhyZWF0IHJlbWFpbnMgaGlnaC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPlJlYWQgdGhlIFNlbmF0ZSBJbnRlbGxpZ2VuY2UgQ29tbWl0dGVlIHJlY29tbWVuZGF0aW9uczogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2FwbmUud3MvVlhSeUpPYyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly9hcG5lLndzL1ZYUnlKT2M8L2E+PC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)