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Houston-area media reporting fatalities from school shooting; suspected shooter arrested
Published: May 18, 2018 - 10:09 AM | Updated: May 18, 2018 - 11:22 AM
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Associated Press
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