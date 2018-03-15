Sheriff legally used inmate food funds for beach house

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5HQURTREVOLCBBTEEuOiBBbiBBbGFiYW1hIHNoZXJpZmYgbGVnYWxseSB1c2VkIG1vcmUgdGhhbiAkNzUwLDAwMCBvZiBmdW5kcyBtZWFudCB0byBmZWVkIGlubWF0ZXMgdG8gcHVyY2hhc2UgYSBiZWFjaCBob3VzZS48L3A+CjxwPkV0b3dhaCBDb3VudHkgU2hlcmlmZiBUb2RkIEVudHJla2luIHRvbGQgVGhlIEJpcm1pbmdoYW0gTmV3cyBoZSBmb2xsb3dzIGEgc3RhdGUgbGF3IHBhc3NlZCBiZWZvcmUgV29ybGQgV2FyIElJIHRoYXQgYWxsb3dzIHNoZXJpZmZzIHRvIGtlZXAgJiM4MjIwO2V4Y2VzcyYjODIyMTsgaW5tYXRlLWZlZWRpbmcgZnVuZHMgZm9yIHRoZW1zZWx2ZXMuPC9wPgo8cD5FbnRyZWtpbiByZXBvcnRlZCBvbiBzdGF0ZSBldGhpY3MgZm9ybXMgdGhhdCBoZSBtYWRlICYjODIyMDttb3JlIHRoYW4gJDI1MCwwMDAmIzgyMjE7IGVhY2ggb2YgdGhlIHBhc3QgdGhyZWUgeWVhcnMgdGhyb3VnaCB0aGUgZnVuZHMuPC9wPgo8cD5UaGUgc2hlcmlmZiYjODIxNztzIGFubnVhbCBzYWxhcnkgaXMgbW9yZSB0aGFuICQ5MywwMDAuIEhlIGFuZCBoaXMgd2lmZSBwdXJjaGFzZWQgYSBmb3VyLWJlZHJvb20gaG91c2Ugd2l0aCBhbiBpbi1ncm91bmQgcG9vbCBhbmQgY2FuYWwgYWNjZXNzIGluIFNlcHRlbWJlciBmb3IgJDc0MCwwMDAuPC9wPgo8cD5FbnRyZWtpbiBnb3QgYSAkNTkyLDAwMCBtb3J0Z2FnZS4gVGhlIGhvbWUgaXMgb25lIG9mIHNldmVyYWwgcHJvcGVydGllcyB3aXRoIGEgdG90YWwgYXNzZXNzZWQgdmFsdWUgb2YgbW9yZSB0aGFuICQxLjcgbWlsbGlvbiB0aGF0IHRoZSBjb3VwbGUgb3duIHRvZ2V0aGVyIG9yIHNlcGFyYXRlbHkuPC9wPgo=