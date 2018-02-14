Florida high school shooter former student; ‘numerous’ people killed

Published: February 14, 2018 - 3:10 PM | Updated: February 14, 2018 - 5:54 PM
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By Terry Spencer and Kelli Kennedy
Associated Press
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