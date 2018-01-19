Trump, Schumer to meet as Dems, GOP trade pre-shutdown blame

Published: January 19, 2018 - 11:11 AM | Updated: January 19, 2018 - 1:02 PM
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Andrew Taylor And Alan Fram
Associated Press
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