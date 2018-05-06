Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Slain teens honored at Florida high school’s senior prom
Published: May 6, 2018 - 8:06 PM
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

National news briefs: Man eats 30,000th Big Mac May 5th, 2018 10:40 PM
Things You Need to Know: Protest ‘party’ marks election of French president May 5th, 2018 9:57 PM
Many of Akron area’s most common jobs don’t pay enough to meet family needs, study says May 5th, 2018 8:01 PM
Mueller team questions Trump friend Tom Barrack May 5th, 2018 6:11 PM

THE LATEST

Fire at Mogadore High School destroys field house May 6th, 2018 8:07 PM
Cavaliers notebook: Now in his prime, LeBron James has grown into clutch performer, ex-teammate Richard Jefferson says May 6th, 2018 7:20 PM
Twinsburg business owner doesn’t let nerves stop him from sharing stage with President Trump May 6th, 2018 6:12 PM
North Korea says U.S. ruining mood of detente ahead of summit May 6th, 2018 5:37 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal