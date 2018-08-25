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Social justice movement veterans help Poor People’s Campaign
Published: August 25, 2018 - 7:31 PM

By Martha Waggoner
and Errin Haines Whack

Associated Press

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