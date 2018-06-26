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States sue to pressure Trump to reunite immigrant families
Published: June 26, 2018 - 9:18 PM | Updated: June 26, 2018 - 11:19 PM

By Michael Balsamo and Will Weissert

Associated Press

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