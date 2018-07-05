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Statue of Liberty climber pleads not guilty to trespassing
Published: July 5, 2018 - 9:10 PM

By Tom Hays

Associated Press

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