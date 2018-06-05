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Talk about political football: No Eagles at the White House
Published: June 5, 2018 - 6:57 PM

By Jill Colvin and Jonathan Lemire

Associated Press

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