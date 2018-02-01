Tax bill beginning to deliver bigger paychecks to workers

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgY29udGVudGlvdXMgdGF4IG92ZXJoYXVsIGlzIGJlZ2lubmluZyB0byBkZWxpdmVyIGEgY2hhbmdlIHRoYXQgbWFueSB3aWxsIHdlbGNvbWUgJiM4MjEyOyBiaWdnZXIgcGF5Y2hlY2tzLjwvcD4KPHA+V29ya2VycyBhcmUgc3RhcnRpbmcgdG8gc2VlIG1vcmUgdGFrZS1ob21lIHBheSBhcyBlbXBsb3llcnMgaW1wbGVtZW50IHRoZSBuZXcgd2l0aGhvbGRpbmcgZ3VpZGVsaW5lcyBmcm9tIHRoZSBJUlMsIHdoaWNoIGRpY3RhdGUgaG93IG11Y2ggZW1wbG95ZXJzIHdpdGhob2xkIGZyb20gcGF5IGZvciBmZWRlcmFsIHRheGVzLiBUaG9zZSB3aG9zZSBjaGVja3MgaGF2ZSByZW1haW5lZCB0aGUgc2FtZSBzaG91bGRuJiM4MjE3O3QgZnJldCAmIzgyMTI7IGVtcGxveWVycyBoYXZlIHVudGlsIEZlYi4gMTUgdG8gbWFrZSB0aGUgY2hhbmdlcy48L3A+CjxwPlRyZWFzdXJ5IFNlY3JldGFyeSBTdGV2ZW4gTW51Y2hpbiBoYXMgZXN0aW1hdGVkIHRoYXQgdGhlIG5ldyBydWxlcyB3aWxsIG1lYW4gbW9yZSB0YWtlLWhvbWUgcGF5IGZvciBhYm91dCA5MCBwZXJjZW50IG9mIEFtZXJpY2FuIHdvcmtlcnMuPC9wPgo8cD5Ib3cgbXVjaCBleHRyYSBjYXNoPyBJdCBkZXBlbmRzIG9uIHNldmVyYWwgZmFjdG9ycywgc3VjaCBhcyB3b3JrZXJzJiM4MjE3OyBpbmNvbWUsIGhvdyBvZnRlbiB0aGV5IGFyZSBwYWlkIGFuZCB0aGUgbnVtYmVyIG9mIHdpdGhob2xkaW5ncyBhbGxvd2FuY2VzIHRoZXkgY2xhaW0gb24gdGhlaXIgSVJTIEZvcm0gVy00IHdpdGggdGhlaXIgZW1wbG95ZXIuPC9wPgo8cD5UaG9zZSB3aG9zZSBlbXBsb3llcnMgd2VyZSBxdWljayB0byBtYWtlIHRoZSBjaGFuZ2Ugd2VsY29tZWQgdGhlIGV4dHJhIG1vbmV5ICYjODIxMjsgYW55d2hlcmUgZnJvbSBhIGZldyBkb2xsYXJzIHRvIGEgZmV3IGh1bmRyZWQgZG9sbGFycy48L3A+CjxwPldheW5lIExvdmUsIHdobyB3b3JrcyBpbiBtYW5hZ2VkIGNhcmUgaW4gU3ByaW5nIEhpbGwsIEZsYS4sIGdvdCBhbiBleHRyYSAkMjAwIGluIGhpcyBwYXljaGVjayBsYXN0IHdlZWssIHdoaWNoIGhlIHNhaWQgd2lsbCBoZWxwIG9mZnNldCBhICQzMDAgaW5jcmVhc2UgaW4gdGhlIGNvc3Qgb2YgaGlzIGhlYWx0aCBpbnN1cmFuY2UuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBoYXZlIGhlYXJkIHRpbWUgYW5kIGFnYWluIHRoYXQgdGhlIG1pZGRsZSBjbGFzcyBpcyBnZXR0aW5nIGNydW1icywgYnV0IEkmIzgyMTc7bGwgdGFrZSBpdCEmIzgyMjE7IExvdmUgc2FpZCBieSBlbWFpbC48L3A+CjxwPkp1bGlhIEtldGNodW0sIGEgc2VjcmV0YXJ5IGF0IGEgcHVibGljIGhpZ2ggc2Nob29sIGluIExhbmNhc3RlciwgUGEuLCBzYWlkIHNoZSB3YXMgcGxlYXNhbnRseSBzdXJwcmlzZWQgaGVyIHBheSB3ZW50IHVwICQxLjUwIGEgd2Vlay4gU2hlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB0aGluayBoZXIgcGF5IHdvdWxkIGdvIHVwIGF0IGFsbCwgbGV0IGFsb25lIHRoaXMgc29vbi4gVGhhdCBhZGRzIHVwIHRvICQ3OCBhIHllYXIsIHdoaWNoIHNoZSBzYWlkIHdpbGwgbW9yZSB0aGFuIGNvdmVyIGhlciBDb3N0Y28gbWVtYmVyc2hpcCBmb3IgdGhlIHllYXIuPC9wPgo8cD5BbmQgVG9kZCBBbmRlcnNvbiBvZiBUZXhhcyBhbmQgaGlzIGZpYW5jZSwgd2hvIGFyZSBib3RoIGVkdWNhdG9ycywgZ290IGFuIGV4dHJhICQyMDAgaW4gdGhlaXIgcGF5Y2hlY2tzIGNvbWJpbmVkIHRoYXQgdGhleSBwbGFuIHRvIHVzZSB0byBjb3ZlciB0aGUgY29zdHMgb2YgYSBzZWNvbmQgYmFieSBvbiBpdHMgd2F5LjwvcD4KPHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBub25wYXJ0aXNhbiBUYXggUG9saWN5IENlbnRlciwgYSBtaWRkbGUtaW5jb21lIGhvdXNlaG9sZCB3b3VsZCBvbiBhdmVyYWdlIGdldCBhIHRheCBjdXQgb2YgJDkzMCB0aGlzIHllYXIsIGxpZnRpbmcgYWZ0ZXItdGF4IGluY29tZSBieSBhYm91dCAxLjYgcGVyY2VudC4gVGhhdCBpbmNyZWFzZSB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBwZXJmZWN0bHkgcmVmbGVjdGVkIGluIHRoZWlyIHBheWNoZWNrIHRob3VnaC48L3A+CjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyBiZWNhdXNlIGxvd2VyIHRheCB3aXRoaG9sZGluZyBvbiBwYXljaGVja3MgaXMganVzdCBhIHBpZWNlIG9mIGEgY29tcGxpY2F0ZWQgc2V0IG9mIGNoYW5nZXMgdG8gdGF4IGxhdyB0aGF0IHRoZSBHT1AgcHVzaGVkIHRocm91Z2ggaW4gRGVjZW1iZXIuIEFuZCB3aGF0IHlvdXIgZW1wbG95ZXIgd2l0aGhvbGRzIGlzIGJhc2VkIG9uIGFuIGVzdGltYXRlIG9mIHlvdXIgdGF4IG9ibGlnYXRpb24gdGhhdCBpbmNsdWRlcyBtYW55IGNvbXBsZXggZmFjdG9ycywgYnV0IGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGEgcGVyZmVjdCBtZWFzdXJlLjwvcD4KPHA+QXMgYSByZXN1bHQsIHRheHBheWVycyBtYXkgZmluZCB0aGV5IGFyZSB1bmludGVudGlvbmFsbHkgb3Zlci0gb3IgdW5kZXJ3aXRoaG9sZGluZyBmb3IgdGhlaXIgdGF4ZXMgaWYgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCBkbyBzb21lIGxlZ3dvcmsuPC9wPgo8cD5TZW4uIFJvbiBXeWRlbiwgb24gdGhlIFNlbmF0ZSBGaW5hbmNlIENvbW1pdHRlZSwgYW5kIFJlcC4gUmljaGFyZCBOZWFsLCBvbiB0aGUgSG91c2UgV2F5cyBhbmQgTWVhbnMgQ29tbWl0dGVlLCBib3RoIERlbW9jcmF0cywgaGF2ZSBhc2tlZCB0aGUgR292ZXJubWVudCBBY2NvdW50YWJpbGl0eSBPZmZpY2UgdG8gYW5hbHl6ZSB0aGUgbmV3IHRhYmxlcyB0byBtYWtlIHN1cmUgd29ya2VycyYjODIxNzsgcGF5Y2hlY2tzIHdlcmVuJiM4MjE3O3QgYmVpbmcgc3lzdGVtYXRpY2FsbHkgdW5kZXJ3aXRoaGVsZCwgd2hpY2ggd291bGQgbWFrZSBwYXljaGVja3MgYmlnZ2VyIG5vdyBidXQgbGVhZCB0byBhIGJpZ2dlciBiaWxsIGF0IHRheCB0aW1lLiBNbnVjaGluLCBzcGVha2luZyBhdCBhIFdoaXRlIEhvdXNlIHByZXNzIGJyaWVmaW5nLCBkaXNtaXNzZWQgdGhpcyBub3Rpb24gYXMgJiM4MjIwO3JpZGljdWxvdXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+U3RpbGwsIGV4cGVydHMgc3VnZ2VzdCB0aGF0IGFsbCB0YXhwYXllcnMgdGFrZSBhIGxvb2sgYXQgdGhlIG5ldyBJUlMgY2FsY3VsYXRvciB3aGVuIGl0IGJlY29tZXMgYXZhaWxhYmxlIGxhdGVyIGluIEZlYnJ1YXJ5IHRvIGVuc3VyZSB0aGV5IGFyZSBoYXZpbmcgdGhlIGNvcnJlY3QgYW1vdW50IHdpdGhoZWxkLiBBbmQgdGhleSBzaG91bGQgdXBkYXRlIHRoZSBpbmZvcm1hdGlvbiBvbiB0aGVpciBXLTQgYWZ0ZXIgdGhlIElSUyByZWxlYXNlcyBhIHJldmlzZWQgdmVyc2lvbiBsYXRlciB0aGlzIHllYXIuPC9wPgo8cD5Gb3IgbW9zdCBwZW9wbGUgdGhvdWdoLCBubyBjaGFuZ2Ugd2lsbCBiZSBuZWVkZWQuIFRoZSBJUlMgc2FpZCB0aGUgbmV3IHdpdGhob2xkaW5nIHRhYmxlcyBzaG91bGQgcHJvZHVjZSBhbiBhY2N1cmF0ZSB3aXRoaG9sZGluZyBhbW91bnQgZm9yIHBlb3BsZSB3aXRoIHNpbXBsZXIgdGF4IHNpdHVhdGlvbnMuIEJ1dCB0YXggZXhwZXJ0cyBzYXkgdGhvc2Ugd2hvIHdpbGwgc3RpbGwgaXRlbWl6ZSwgaGF2ZSBsYXJnZXIgZmFtaWxpZXMgb3IgbW9yZSBjb21wbGljYXRlZCB0YXggc2l0dWF0aW9ucyBtYXkgd2FudCB0byB0YWtlIGEgY2xvc2VyIGxvb2suPC9wPgo=