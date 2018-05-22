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Texas school shooting suspect’s father thinks he was bullied
Published: May 22, 2018 - 11:58 AM
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Associated Press
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