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The heat is back on high: May smashes U.S. temperature records
Published: June 6, 2018 - 11:53 AM

By Seth Borenstein

Associated Press

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