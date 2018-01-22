3 board members quit USA Gymnastics as more victims speak

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A tear falls from Larry Nassar's eye Friday, Jan. 19, 2018, as he is confronted in Circuit Judge Rosemarie Aquilina's courtroom during the fourth day of victim impact statements regarding former sports medicine doctor Larry Nassar, who pled guilty to seven counts of sexual assault in Ingham County, and three in Eaton County. (Matthew Dae Smith /Lansing State Journal via AP)
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David Eggert And Mike Householder
Associated Press
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