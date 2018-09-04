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Kavanaugh pledges to be ’team player’ on Supreme Court during confirmation hearing
Published: September 4, 2018 - 9:59 AM | Updated: September 4, 2018 - 10:31 AM
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Mark Sherman

Associated Press

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