The Latest: Trump attacks ’Justice’ Department in tweet

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OOiBUaGUgTGF0ZXN0IG9uIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgYW5kIGltbWlncmF0aW9uIChhbGwgdGltZXMgbG9jYWwpOjwvcD4KPHA+MTI6NTUgcC5tLjwvcD4KPHA+UHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBpcyBhdHRhY2tpbmcgaGlzIG93biBKdXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQgYW5kIHRoZSBGQkkgb24gVHdpdHRlciwgYWNjdXNpbmcgdGhlbSBvZiB3aXRoaG9sZGluZyBpbmZvcm1hdGlvbiBhbmQgJiM4MjIwO3Nsb3cgd2Fsa2luZyYjODIyMTsgdGhlIHByb2R1Y3Rpb24gb2YgZG9jdW1lbnRzIHRvIFJlcHVibGljYW5zIGluIENvbmdyZXNzLjwvcD4KPHA+VHJ1bXAgaXMgYWxzbyBhcHBlYXJpbmcgdG8gcXVlc3Rpb24gdGhlIGludGVncml0eSBvZiB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IGluIGhpcyBUd2VldCBieSBwdXR0aW5nIHF1b3RhdGlvbiBtYXJrcyBhcm91bmQgdGhlIHdvcmQgJiM4MjIwO0p1c3RpY2UmIzgyMjE7IGluIHJlZmVycmluZyB0byB0aGUgZGVwYXJ0bWVudC4gSGUgc2F5cyB0aGUgY29uZHVjdCBvZiB0aGUgYWdlbmNpZXMgb3ZlcnNlZW4gYnkgaGlzIGFwcG9pbnRlZXMgaXMgYW4gJiM4MjIwO2VtYmFycmFzc21lbnQgdG8gb3VyIGNvdW50cnkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIGNyaXRpY2lzbSBjb21lcyBhYm91dCBhIHdlZWsgYWZ0ZXIgVHJ1bXAtYXBwb2ludGVkIEZCSSBEaXJlY3RvciBDaHJpc3RvcGhlciBXcmF5IGFzc2lnbmVkIDU0IEZCSSBzdGFmZiB0byB3b3JrIGZyb20gOCBhLm0uIHRvIG1pZG5pZ2h0IGNvbGxlY3RpbmcgYW5kIHJldmlld2luZyBkb2N1bWVudHMgcmVxdWVzdGVkIGJ5IHZhcmlvdXMgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9ucy48L3A+CjxwPlRoZSBwcmVzaWRlbnQgY291bGQgZXhwZWRpdGUgdGhlIHJlbGVhc2Ugb2YgdGhlIGRvY3VtZW50cyBvbiBoaXMgb3duIGJ5IGRlY2xhc3NpZnlpbmcgdGhlIGluZm9ybWF0aW9uIGluIGZ1bGwuPC9wPgo=