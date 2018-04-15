Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
There’s still time to file taxes
Published: April 15, 2018 - 5:54 PM | Updated: April 15, 2018 - 6:02 PM
By Sarah Skidmore Sell
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Free financial, consumer protection workshops April 13th, 2018 9:38 PM
Bounce Innovation Hub launches, celebrates with grand opening event April 13th, 2018 9:05 PM
GM to end second shift at Youngstown, ending 1,500 jobs as Cruze sales sink April 13th, 2018 6:26 PM
College students to share startup ideas at free LaunchTown event Monday April 13th, 2018 6:24 PM

THE LATEST

NBA Playoffs: Cavs’ Kyle Korver on minutes restriction; Rodney Hood gets first playoff start Today April 15th, 2018 3:35 PM
Video: Cleveland Cavs – G Kyle Korver begins NBA Playoffs on minutes restriction Updated April 15th, 2018 2:45 PM
State official: Better communication needed about Ohio’s new police department certification process Updated April 15th, 2018 12:40 PM
Fans endure extreme weather to see legends on red carpet at Rock Hall induction in Cleveland April 14th, 2018 10:23 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal