Things You Need to Know: Ivanka Trump visits Olympics

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkRlbXMgcmVsZWFzZSBvd24gbWVtbyBvbiBwcm9iZTwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VHdvIHdlZWtzIGFmdGVyIFRydW1wIGJsb2NrZWQgdGhlIGZ1bGwgcmVsZWFzZSBvZiBhIHNlY3JldCBEZW1vY3JhdGljIG1lbW8sIHRoZSBIb3VzZSBpbnRlbGxpZ2VuY2UgcGFuZWwgcHVibGlzaGVzIGEgcmVkYWN0ZWQgdmVyc2lvbiBvZiB0aGUgZG9jdW1lbnQgdGhhdCBhaW1zIHRvIGNvdW50ZXIgYSBHT1AgbmFycmF0aXZlIGNsYWltaW5nIHRoZSBGQkkgYW5kIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBjb25zcGlyZWQgYWdhaW5zdCBUcnVtcCBhcyB0aGV5IGludmVzdGlnYXRlZCBoaXMgdGllcyB0byBSdXNzaWEuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRydW1wIGV5ZXMgbWlsaXRhcnkgcGFyYWRlIGNvc3Q8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSBwcmVzaWRlbnQgaXMgbG9va2luZyBhdCBWZXRlcmFucyBEYXkgZm9yIGEgbWlsaXRhcnkgcGFyYWRlIGJ1dCBzYXlzIGhlJiM4MjE3O2xsIHNjcmFwIHRoZSBpZGVhIGlmIGl0IGNhbiYjODIxNzt0IGJlIGRvbmUgYXQgYSAmIzgyMjA7cmVhc29uYWJsZSBjb3N0LiYjODIyMTsgSGUgd2FzbiYjODIxNzt0IGFza2VkIHRvIGRlZmluZSAmIzgyMjA7cmVhc29uYWJsZSBjb3N0LCYjODIyMTsgYnV0IGhpcyBidWRnZXQgZGlyZWN0b3IgcmVjZW50bHkgdG9sZCBDb25ncmVzcyB0aGF0IGEgcGFyYWRlIGNvdWxkIGNvc3QgZnJvbSAkMTAgbWlsbGlvbiB0byAkMzAgbWlsbGlvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3lyaWEgc3RyaWtlcyBjaXZpbGlhbnMgYXMgdG9sbCByaXNlczwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+QSBuZXcgd2F2ZSBvZiBnb3Zlcm5tZW50IGFuZCBSdXNzaWFuIHN0cmlrZXMgb24gYSBEYW1hc2N1cyBzdWJ1cmIgbGVhdmVzIGRvemVucyBtb3JlIGRlYWQgYW5kIHdvdW5kZWQsIHJhaXNpbmcgdGhlIGRlYXRoIHRvbGwgZnJvbSBhIHdlZWsgb2YgYm9tYmluZyB0byA1MDAgJiM4MjEyOyBhcyB0aGUgVS5OLiBTZWN1cml0eSBDb3VuY2lsIGFwcHJvdmVzIGEgcmVzb2x1dGlvbiBkZW1hbmRpbmcgYSAzMC1kYXkgdHJ1Y2UuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1vdXJuZXJzIHNlZSBHcmFoYW0gbW90b3JjYWRlPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5BZG1pcmVycyB0YWtlIHBob3RvcyBvbiB0aGVpciBwaG9uZXMgYW5kIHBvbGljZSBvZmZpY2VycyBzYWx1dGUgYXMgYSBtb3RvcmNhZGUgY2FycnlpbmcgdGhlIGJvZHkgb2YgdGhlIFJldi4gQmlsbHkgR3JhaGFtIGNyb3NzZXMgaGlzIGhvbWUgc3RhdGUgb2YgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgZm9yIGZvdXIgaG91cnMgZnJvbSBoaXMgbW91bnRhaW4gY2hhcGVsIHRvIG5hbWVzYWtlIGxpYnJhcnkgaW4gdGhlIHN0YXRlJiM4MjE3O3MgbGFyZ2VzdCBjaXR5LjwvcD4K