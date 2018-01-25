Things You Need to Know, Jan. 26: Cow escapes farm, runs with bison

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPlJlcG9ydDogVHJ1bXAgdHJpZWQgdG8gYXggTXVlbGxlcjwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VHJ1bXAgb3JkZXJlZCB0aGUgZmlyaW5nIG9mIHNwZWNpYWwgY291bnNlbCBSb2JlcnQgTXVlbGxlciBsYXN0IEp1bmUsIGJ1dCBoZSBiYWNrZWQgb2ZmIHRoZSBvcmRlciBhZnRlciB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgY291bnNlbCB0aHJlYXRlbmVkIHRvIHJlc2lnbiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgcmVwb3J0IGluIHRoZSBOZXcgWW9yayBUaW1lcy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VHJ1bXAgSnIuIGludGVydmlldyB0byBnbyBwdWJsaWM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSB0b3AgUmVwdWJsaWNhbiBhbmQgRGVtb2NyYXQgb24gdGhlIFNlbmF0ZSBqdWRpY2lhcnkgcGFuZWwgc2F5IHRoZXkmIzgyMTc7bGwgcmVsZWFzZSBpbnRlcnZpZXdzIHdpdGggRG9uYWxkIFRydW1wIEpyLiBhbmQgb3RoZXJzIHdobyBhdHRlbmRlZCBhIGNhbXBhaWduIG1lZXRpbmcgd2l0aCBSdXNzaWFucy4gPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkVQQSB0byBoYWx0IGFpciBwb2xsdXRpb24gcG9saWN5PC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UaGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gc2F5cyBpdCYjODIxNztzIGRvaW5nIGF3YXkgd2l0aCBhIGRlY2FkZXMtb2xkIGFpciBlbWlzc2lvbnMgcG9saWN5IG9wcG9zZWQgYnkgZm9zc2lsIGZ1ZWwgY29tcGFuaWVzLCBhIG1vdmUgdGhhdCBlbnZpcm9ubWVudGFsIGdyb3VwcyBzYXkgd2lsbCByZXN1bHQgaW4gbW9yZSBwb2xsdXRpb24uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRydW1wIGhhcyBwbGFuIGZvciAmIzgyMTY7RHJlYW1lcnMmIzgyMTc7PC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UcnVtcCBpcyBwcm9wb3NpbmcgYSBwbGFuIHRoYXQgcHJvdmlkZXMgYSBwYXRoIHRvIGNpdGl6ZW5zaGlwIGZvciAxLjggbWlsbGlvbiAmIzgyMjA7RHJlYW1lciYjODIyMTsgaW1taWdyYW50cywgdGlnaHRlciBsaW1pdHMgb24gbGVnYWwgaW1taWdyYXRpb24gYW5kICQyNSBiaWxsaW9uIGluIGJvcmRlciBzZWN1cml0eS48L3A+Cg==