Things You Need to Know — Third deadly wreck involving Amtrak

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPlRoaXJkIGRlYWRseSBBbXRyYWsgY3Jhc2ggaW4gbW9udGg8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkFuIEFtdHJhayBwYXNzZW5nZXIgdHJhaW4gc2xhbXMgaW50byBhIHBhcmtlZCBmcmVpZ2h0IHRyYWluIGluIFNvdXRoIENhcm9saW5hLCBraWxsaW5nIHR3byBjcmV3IG1lbWJlcnMgYW5kIGluanVyaW5nIG1vcmUgdGhhbiAxMDAgcGVvcGxlLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XaGF0IEl0YWxpYW4gcG9saWNlIGZpbmQgYXQgc3VzcGVjdCYjODIxNztzIGhvbWU8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkhpdGxlciYjODIxNztzIDxlbT5NZWluIEthbXBmIDwvZW0+YW5kIG90aGVyIE5hemkgaXRlbXMgYXJlIGRpc2NvdmVyZWQgYXQgdGhlIHJlc2lkZW5jZSBvZiB0aGUgZXh0cmVtaXN0IHN1c3BlY3RlZCBpbiBhIHJhbXBhZ2UgdGhhdCB3b3VuZGVkIHNpeCBBZnJpY2FucyBpbiBjZW50cmFsIEl0YWx5LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5VYmVyLCBXYXltbyBzZXQgdG8gY2xhc2ggaW4gZmVkZXJhbCBjb3VydDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+R29vZ2xlIHNwaW4tb2ZmIFdheW1vIGFjY3VzZXMgdGhlIFViZXIgcmlkZS1oYWlsaW5nIHNlcnZpY2Ugb2YgcmlwcGluZyBvZmYga2V5IHBpZWNlcyBvZiBpdHMgc2VsZi1kcml2aW5nIGNhciB0ZWNobm9sb2d5LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XaGVyZSBjaGlsZCBhYmR1Y3Rpb25zIHJpc2UgYW1pZCBjaXZpbCB3YXI8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPktpZG5hcHBlZCBjaGlsZHJlbiBhcmUgdHJhZGVkIGZvciBjb3dzIGFzIGZpdmUgeWVhcnMgb2Ygd2FyIHBsYWd1ZSBTb3V0aCBTdWRhbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Qm90aCBzaWRlcyBjcml0aWNhbCBvZiBjbGFzc2lmaWVkIG1lbW88L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkdPUCBhbmQgRGVtb2NyYXRpYyBsYXdtYWtlcnMgc2F5IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgd2FzIHdyb25nIHRvIGFzc2VydCB0aGF0IGEgR09QLXByb2R1Y2VkIGNsYXNzaWZpZWQgbWVtbyBvbiBGQkkgc3VydmVpbGxhbmNlIHBvd2VycyBjbGVhcmVkIGhpbSBpbiB0aGUgUnVzc2lhIGludmVzdGlnYXRpb24uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlByb3BlcnR5IG93bmVyIHRha2VzIHN0YW5kIG9uIHdpbGQgZ2Vlc2U8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkJ1c2luZXNzbWFuIFRvbSBHb2xpc2FubyBwbGFucyB0byB3aXRoaG9sZCAkOTAsMDAwIGluIHNjaG9vbCB0YXhlcyB1bnRpbCB0aGUgdXBzdGF0ZSBOZXcgWW9yayB0b3duIG9mIFNvdXRoIEJyaXN0b2wgZmluZHMgYSB3YXkgdG8gY29udHJvbCBsYXJnZSBudW1iZXJzIG9mIENhbmFkYSBnZWVzZSB0aGF0IGZvdWwgaGlzIGxhd24gd2l0aCBwb29wLiBIZSBzYXlzIHRoZSB2YWx1ZSBvZiBoaXMgbGFrZSBwcm9wZXJ0eSBpcyBkcml2ZW4gZG93biBieSB0aGUgZ2Vlc2UuPC9wPgo=