Things You Need to Know: Trump signs order disbanding voter fraud commission

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPlByZXNpZGVudCBkaXNiYW5kcyBjb21taXNzaW9uPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UcnVtcCBzaWducyBhbiBleGVjdXRpdmUgb3JkZXIgZGlzYmFuZGluZyBoaXMgY29udHJvdmVyc2lhbCB2b3RlciBmcmF1ZCBjb21taXNzaW9uIGFtaWQgaW5maWdodGluZywgbGF3c3VpdHMgYW5kIHN0YXRlIG9mZmljaWFscyYjODIxNzsgcmVmdXNhbCB0byBjb29wZXJhdGUuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5vdCBtZWxsb3dpbmcgb3V0IGluIDIwMTg8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRydW1wIHBpY2tzIGZyZXNoIGZpZ2h0cyBvbiBUd2l0dGVyIHdpdGggc3VjaCBzcGVlZCB0aGF0IGhpcyBhaWRlcywgaW50ZXJuYXRpb25hbCBwYXJ0bmVycyBhbmQgdGhlIHB1YmxpYyBhcmUgc3RydWdnbGluZyB0byBjYXRjaCB1cC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RGVhdGhzIG9mIGRvbHBoaW5zIHN0dWRpZWQgPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5FbnZpcm9ubWVudGFsaXN0cyBpbiBCcmF6aWwgYXJlIHRyeWluZyB0byBmaWd1cmUgb3V0IHdoeSBtb3JlIHRoYW4gODAgZ3JheSBkb2xwaGlucyBoYXZlIGRpZWQgaW4gbGVzcyB0aGFuIGEgbW9udGggaW4gUmlvIGRlIEphbmVpcm8gc3RhdGUuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldobyYjODIxNztzIHRhcmdldGluZyBmYWtlIG5ld3M8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkZyZW5jaCBQcmVzaWRlbnQgRW1tYW51ZWwgTWFjcm9uIGNvbWVzIG91dCBzdHJvbmdseSBpbiBzdXBwb3J0IG9mIHByZXNzIGZyZWVkb20gYW5kIGFubm91bmNlcyBhIGJpbGwgdG8gY29tYmF0IHRoZSBzcHJlYWQgb2YgZmljdGl0aW91cyBuZXdzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5EZW1vY3JhdGljIHNlbmF0b3JzIHN3b3JuIGluIDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+QWxhYmFtYSYjODIxNztzIERvdWcgSm9uZXMgaXMgam9pbmVkIGJ5IFRpbmEgU21pdGggb2YgTWlubmVzb3RhIGFzIHRoZSBuZXdlc3QgbWVtYmVycyBvZiBDb25ncmVzcy4gPC9wPgo=