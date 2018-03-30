Things You Need to Know: U.S. redistributes Cuba routes to five airlines

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPlNlY3VyaXR5IENvdW5jaWwgT0tzIG5ldyBzYW5jdGlvbnMgb24gTi4gS29yZWE8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSBVLk4uJiM4MjE3O3MgbmV3IHBhY2thZ2Ugb2Ygc2FuY3Rpb25zIGRlc2lnbmF0aW9ucyB0YXJnZXQgc211Z2dsaW5nIGF0IHNlYSBieSBOb3J0aCBLb3JlYS4gQW1iYXNzYWRvciBOaWtraSBIYWxleSBzYWlkIGl0IHdhcyB0aGUgbGFyZ2VzdC1ldmVyIHNldCBvZiBVLk4uIGRlc2lnbmF0aW9ucyBhZ2FpbnN0IHRoZSBOb3J0aC4gVGhlIGFjdGlvbiBjb21lcyBkZXNwaXRlIGFuIGVhc2luZyBvZiB0ZW5zaW9ucyB3aXRoIE5vcnRoIEtvcmVhLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5VLlMuIHJlZGlzdHJpYnV0ZXMgQ3ViYSByb3V0ZXMgdG8gZml2ZSBhaXJsaW5lczwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+Rml2ZSBiaWcgVS5TLiBhaXJsaW5lcyBtaWdodCBhZGQgZmxpZ2h0cyB0byBIYXZhbmEgYWZ0ZXIgc29tZSBjYXJyaWVycyBkcm9wcGVkIHNlcnZpY2UgdG8gQ3ViYSYjODIxNztzIGNhcGl0YWwuIFRoZSBUcmFuc3BvcnRhdGlvbiBEZXBhcnRtZW50IHByb3Bvc2VkIHRoYXQgcm91dGVzIGdvIHRvIEFtZXJpY2FuLCBEZWx0YSwgVW5pdGVkLCBTb3V0aHdlc3QgYW5kIEpldEJsdWUuIFRyYWZmaWMgY291bGQgc3VmZmVyIGZyb20gdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uJiM4MjE3O3MgbW92ZSB0byBsaW1pdCB0b3VyaXNtLiBBbWVyaWNhbnMgbXVzdCBoYXZlIG9uZSBvZiAxMiByZWFzb25zIHRvIHZpc2l0IEN1YmEsIGluY2x1ZGluZyB2aXNpdGluZyByZWxhdGl2ZXMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkF1dG9wc3k6IENhbGlmLiBwb2xpY2Ugc2hvdCBibGFjayBtYW4gZnJvbSBiZWhpbmQ8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlNhY3JhbWVudG8gcG9saWNlIHNob3QgU3RlcGhvbiBDbGFyayBzZXZlbiB0aW1lcyBmcm9tIGJlaGluZCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGF1dG9wc3kgcmVzdWx0cyBmcm9tIGEgcGF0aG9sb2dpc3QgaGlyZWQgYnkgQ2xhcmsmIzgyMTc7cyBmYW1pbHksIGEgZmluZGluZyB0aGF0IGNhbGxzIGludG8gcXVlc3Rpb24gdGhlIGRlcGFydG1lbnQmIzgyMTc7cyBhc3NlcnRpb24gdGhlIDIyLXllYXItb2xkIGJsYWNrIG1hbiB3YXMgZmFjaW5nIG9mZmljZXJzIGFuZCBtb3ZpbmcgdG93YXJkIHRoZW0uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPjE1IFBhbGVzdGluaWFucyBraWxsZWQsIDEsNDAwIGluanVyZWQgYnkgc29sZGllcnM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkF0IGxlYXN0IDE1IFBhbGVzdGluaWFucyB3ZXJlIGtpbGxlZCBhbmQgb3ZlciAxLDQwMCBodXJ0IGFmdGVyIGNsYXNoZXMgd2l0aCBJc3JhZWxpIHNvbGRpZXJzIG5lYXIgdGhlIEdhemEgU3RyaXAgYm9yZGVyLCB3aGVyZSB0ZW5zIG9mIHRob3VzYW5kcyBtYXJjaGVkIGluIHRoZSBuYW1lIG9mIFBhbGVzdGluaWFuIHJlZnVnZWVzIGFuZCB0aGVpciBkZXNjZW5kYW50cy4gVGhlIFUuTi4gY2hpZWYgY2FsbGVkIGZvciBhbiBpbmRlcGVuZGVudCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gdGhlIGNsYXNoZXMsIGFuZCBTZWN1cml0eSBDb3VuY2lsIG1lbWJlcnMgdXJnZWQgcmVzdHJhaW50LiA8L3A+Cg==