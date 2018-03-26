Things You Need to Know: White House says VA chief’s job still safe

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPlUuUy4sIEV1cm9wZSBwdW5pc2ggUnVzc2lhPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5XZXN0ZXJuIG5hdGlvbnMgYmFuZCB0b2dldGhlciB0byBleHBlbCBtb3JlIHRoYW4gMTAwIFJ1c3NpYW4gZGlwbG9tYXRzIHRoZXkgYWNjdXNlIG9mIGJlaW5nIHNwaWVzLCBwdW5pc2hpbmcgTW9zY293IGZvciBpdHMgYWxsZWdlZCBwb2lzb25pbmcgb2YgYW4gZXgtaW50ZWxsaWdlbmNlIG9mZmljZXIgaW4gQnJpdGFpbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2l2aWwgcmlnaHRzIGljb24gZGllcyBhdCA3NjwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+QXMgYSB5b3VuZyBnaXJsIGluIEthbnNhcywgTGluZGEgQnJvd24gZm91bmQgaGVyc2VsZiBhdCB0aGUgY2VudGVyIG9mIHRoZSAxOTU0IFN1cHJlbWUgQ291cnQgcnVsaW5nIHRoYXQgc3RydWNrIGRvd24gcmFjaWFsIHNlZ3JlZ2F0aW9uIGluIEFtZXJpY2EmIzgyMTc7cyBzY2hvb2xzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5MYXd5ZXIgZGlzY291bnRzIERhbmllbHMmIzgyMTc7IGNsYWltPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5NaWNoYWVsIENvaGVuIGNoYWxsZW5nZXMgcG9ybiBhY3RyZXNzIFN0b3JteSBEYW5pZWxzIGFsbGVnYXRpb24gdGhhdCBzb21lb25lIHRpZWQgdG8gUHJlc2lkZW50IFRydW1wIHRocmVhdGVuZWQgaGVyIHdpdGggcGh5c2ljYWwgaGFybSBpZiBzaGUgd2VudCBwdWJsaWMgd2l0aCBoZXIgc3RvcnkgYWJvdXQgYSB0cnlzdC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2FsbCBTdHJlZXQgY2xhd2luZyBpdHMgd2F5IGJhY2s8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSBEb3cgc3VyZ2VzIG5lYXJseSA2NzAgcG9pbnRzLCBlcmFzaW5nIG5lYXJseSBoYWxmIHRoZSBncm91bmQgaXQgbG9zdCBsYXN0IHdlZWsgYW5kIG1hcmtpbmcgdGhlIGJpZ2dlc3QgZ2FpbiBzaW5jZSBBdWd1c3QgMjAxNS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UG9sbDogQW1lcmljYW5zIE9LIHdpdGggdGFsa3M8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkFuIEFQLU5PUkMgcG9sbCBzaG93cyBtb3N0IHBlb3BsZSBpbiB0aGUgVS5TLiBhcHByb3ZlIG9mIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcGxhbiB0byBuZWdvdGlhdGUgZGlyZWN0bHkgd2l0aCBOb3J0aCBLb3JlYSYjODIxNztzIGxlYWRlci48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R3VubWFrZXIgaGl0cyBoYXJkIHRpbWVzPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5SZW1pbmd0b24sIHdoaWNoIGJlZ2FuIHR1cm5pbmcgb3V0IGZsaW50bG9jayByaWZsZXMgd2hlbiB0aGVyZSB3ZXJlIG9ubHkgMTkgc3RhdGVzIGluIHRoZSBVbmlvbiwgZmlsZXMgZm9yIGJhbmtydXB0Y3kuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldoaXRlIEhvdXNlOiBWQSBjaGllZiBzdGlsbCBzYWZlPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5XaXRoIGhpcyBqb2Igc3RhdHVzIGluIGRhbmdlciwgZW1iYXR0bGVkIFZldGVyYW5zIEFmZmFpcnMgU2VjcmV0YXJ5IERhdmlkIFNodWxraW4gc291Z2h0IHRvIGxvd2VyIGhpcyBwdWJsaWMgcHJvZmlsZSBhcyBhIFdoaXRlIEhvdXNlIHNwb2tlc21hbiBpbnNpc3RlZCB0aGF0IFRydW1wIHN0aWxsIGhhZCBjb25maWRlbmNlIGluIGhpcyBsZWFkZXJzaGlwICYjODIyMDthdCB0aGlzIHBvaW50IGluIHRpbWUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TcGVha2VyIFJ5YW4gJiM4MjE3O25vdCByZXNpZ25pbmcmIzgyMTc7PC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5QYXVsIFJ5YW4mIzgyMTc7cyBvZmZpY2UgaXMgcHVzaGluZyBiYWNrIGFnYWluc3QgYSBHT1AgY29uZ3Jlc3NtYW4mIzgyMTc7cyBzdWdnZXN0aW9uIHRoZSBsZWFkZXIgd291bGQgc29vbiBiZSBzdGVwcGluZyBkb3duLiBBc2hMZWUgU3Ryb25nIHNheXMsICYjODIyMDtUaGUgc3BlYWtlciBpcyBub3QgcmVzaWduaW5nLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3BhY2Ugc3RhdGlvbiB0byBmYWxsIHRvIEVhcnRoPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UaGUgQ2hpbmVzZSBzcGFjZSBzdGF0aW9uIGtub3duIGFzIFRpYW5nb25nLTEgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gZmFsbCBvdXQgb2YgdGhlIHNreSBzb21ldGltZSBiZXR3ZWVuIFRodXJzZGF5IGFuZCB0aGUgbWlkZGxlIG9mIG5leHQgd2Vlay4gPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRlbnRpc3RzIG1heSBjdXQgb3Bpb2lkIG9yZGVyczwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIEFtZXJpY2FuIERlbnRhbCBBc3NvY2lhdGlvbiBhc2tzIGRlbnRpc3RzIHRvIGRyYXN0aWNhbGx5IGN1dCBiYWNrIG9uIHByZXNjcmliaW5nIG9waW9pZCBwYWlua2lsbGVycy48L3A+Cg==