Thomas S. Monson, president of Mormon church, dies at 90

Published: January 3, 2018 - 1:14 PM
-
Image 1 of 2
-
Image 2 of 2
Image 1 of 2
View Gallery
By Brady McCombs
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5TQUxUIExBS0UgQ0lUWTogRm9yIG1vcmUgdGhhbiA1MCB5ZWFycywgVGhvbWFzIFMuIE1vbnNvbiBzZXJ2ZWQgaW4gdG9wIGxlYWRlcnNoaXAgY291bmNpbHMgZm9yIHRoZSBNb3Jtb24gY2h1cmNoICYjODIxMjsgbWFraW5nIGhpbSBhIHdlbGwta25vd24gZmFjZSBhbmQgcGVyc29uYWxpdHkgdG8gbXVsdGlwbGUgZ2VuZXJhdGlvbnMgb2YgTW9ybW9ucy48L3A+CjxwPkEgY2h1cmNoIGJpc2hvcCBhdCB0aGUgYWdlIG9mIDIyLCB0aGUgU2FsdCBMYWtlIENpdHkgbmF0aXZlIGJlY2FtZSB0aGUgeW91bmdlc3QgY2h1cmNoIGFwb3N0bGUgZXZlciBpbiAxOTYzIGF0IHRoZSBhZ2Ugb2YgMzYuIEhlIHNlcnZlZCBhcyBhIGNvdW5zZWxvciBmb3IgdGhyZWUgY2h1cmNoIHByZXNpZGVudHMgYmVmb3JlIGFzc3VtaW5nIHRoZSByb2xlIG9mIHRoZSB0b3AgbGVhZGVyIG9mIFRoZSBDaHVyY2ggb2YgSmVzdXMgQ2hyaXN0IG9mIExhdHRlci1kYXkgU2FpbnRzIGluIEZlYnJ1YXJ5IDIwMDguPC9wPgo8cD5UdWVzZGF5IG5pZ2h0LCA5MC15ZWFyLW9sZCBNb25zb24gZGllZCBhdCBoaXMgaG9tZSBpbiBTYWx0IExha2UgQ2l0eSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGNodXJjaCBzcG9rZXNtYW4gRXJpYyBIYXdraW5zLjwvcD4KPHA+QXMgcHJlc2lkZW50IG9mIHRoZSBuZWFybHkgMTYtbWlsbGlvbiBtZW1iZXIgcmVsaWdpb24sIE1vbnNvbiB3YXMgY29uc2lkZXJlZCBhIHByb3BoZXQgd2hvIGxlZCB0aGUgY2h1cmNoIHRocm91Z2ggcmV2ZWxhdGlvbiBmcm9tIEdvZCBpbiBjb2xsYWJvcmF0aW9uIHdpdGggdHdvIHRvcCBjb3Vuc2Vsb3JzIGFuZCBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBRdW9ydW0gb2YgdGhlIFR3ZWx2ZSBBcG9zdGxlcy48L3A+CjxwPlRoZSBuZXh0IHByZXNpZGVudCB3YXMgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IG5hbWVkLCBidXQgdGhlIGpvYiBpcyBleHBlY3RlZCB0byBnbyB0byB0aGUgbmV4dCBsb25nZXN0LXRlbnVyZWQgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBjaHVyY2gmIzgyMTc7cyBnb3Zlcm5pbmcgUXVvcnVtIG9mIHRoZSBUd2VsdmUgQXBvc3RsZXMsIFJ1c3NlbGwgTS4gTmVsc29uLCBwZXIgY2h1cmNoIHByb3RvY29sLjwvcD4KPHA+TW9uc29uJiM4MjE3O3MgcHJlc2lkZW5jeSB3YXMgbWFya2VkIGJ5IGhpcyBub3RpY2VhYmx5IGxvdyBwcm9maWxlIGR1cmluZyBhIHRpbWUgb2YgaW50ZW5zZSBwdWJsaWNpdHkgZm9yIHRoZSBjaHVyY2gsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgMjAwOCBhbmQgMjAxMiBjYW1wYWlnbnMgb2YgTW9ybW9uIE1pdHQgUm9tbmV5IGZvciBQcmVzaWRlbnQuIE1vbnNvbiYjODIxNztzIG1vc3QgcHVibGljIGFjdHMgd2VyZSBhcHBlYXJhbmNlcyBhdCBjaHVyY2ggY29uZmVyZW5jZXMgYW5kIGRldm90aW9uYWxzIGFzIHdlbGwgYXMgZGVkaWNhdGlvbnMgb2YgY2h1cmNoIHRlbXBsZXMuPC9wPgo8cD5Nb25zb24gd2lsbCBhbHNvIGJlIHJlbWVtYmVyZWQgZm9yIGhpcyBlbXBoYXNpcyBvbiBodW1hbml0YXJpYW4gd29yazsgbGVhZGluZyB0aGUgZmFpdGgmIzgyMTc7cyBpbnZvbHZlbWVudCBpbiB0aGUgcGFzc2FnZSBvZiBnYXkgbWFycmlhZ2UgYmFuIGluIENhbGlmb3JuaWEgaW4gMjAwODsgY29udGludWluZyB0aGUgcmVsaWdpb24mIzgyMTc7cyBwdXNoIHRvIGJlIG1vcmUgdHJhbnNwYXJlbnQgYWJvdXQgaXRzIHBhc3Q7IGFuZCBsb3dlcmluZyB0aGUgbWluaW11bSBhZ2UgZm9yIG1pc3Npb25hcmllcy48L3A+CjxwPk1vcm1vbnMgY29uc2lkZXJlZCBNb25zb24gYSB3YXJtLCBjYXJpbmcsIGVuZGVhcmluZyBhbmQgYXBwcm9hY2hhYmxlIGxlYWRlciwgc2FpZCBQYXRyaWNrIE1hc29uLCBhc3NvY2lhdGUgcHJvZmVzc29yIG9mIHJlbGlnaW9uIGF0IENsYXJlbW9udCBHcmFkdWF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IGluIENhbGlmb3JuaWEuIEhlIHdhcyBrbm93biBmb3IgZHJvcHBpbmcgZXZlcnl0aGluZyB0byBtYWtlIGhvc3BpdGFsIHZpc2l0cyB0byBwZW9wbGUgaW4gbmVlZC4gSGlzIHNwZWVjaGVzIGF0IHRoZSBmYWl0aCYjODIxNztzIHR3aWNlLXllYXJseSBjb25mZXJlbmNlcyBvZnRlbiBmb2N1c2VkIG9uIHBhcmFibGVzIG9mIGh1bWFuIHN0cnVnZ2xlcyByZXNvbHZlZCB0aHJvdWdoIGZhaXRoLjwvcD4KPHA+SGUgcHV0IGFuIGVtcGhhc2lzIG9uIHRoZSBodW1hbml0YXJpYW4gZXRoaWMgb2YgTW9ybW9ucywgZXZpZGVuY2VkIGJ5IGhpcyBleHBhbnNpb24gb2YgdGhlIGNodXJjaCYjODIxNztzIGRpc2FzdGVyIHJlbGllZiBwcm9ncmFtcyBhcm91bmQgdGhlIHdvcmxkLCBzYWlkIEFybWFuZCBNYXVzcywgYSByZXRpcmVkIHByb2Zlc3NvciBvZiBzb2Npb2xvZ3kgYW5kIHJlbGlnaW91cyBzdHVkaWVzIGF0IFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eS48L3A+CjxwPk1vbnNvbiBvZnRlbiBjcmVkaXRlZCBoaXMgbW90aGVyLCBHbGFkeXMgQ29uZGllIE1vbnNvbiwgZm9yIGZvc3RlcmluZyBoaXMgY29tcGFzc2lvbi4gSGUgc2FpZCB0aGF0IGR1cmluZyBoaXMgY2hpbGRob29kIGluIHRoZSBEZXByZXNzaW9uIG9mIHRoZSAxOTMwcyB0aGVpciBob3VzZSBpbiBTYWx0IExha2UgQ2l0eSB3YXMga25vd24gdG8gaG9ib3MgcmlkaW5nIHRoZSByYWlscm9hZHMgYXMgYSBwbGFjZSB0byBnZXQgYSBtZWFsIGFuZCBhIGtpbmQgd29yZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtQcmVzaWRlbnQgTW9uc29uIGFsd2F5cyBzZWVtZWQgbW9yZSBpbnRlcmVzdGVkIGluIHdoYXQgd2UgZG8gd2l0aCBvdXIgcmVsaWdpb24gcmF0aGVyIHRoYW4gaW4gd2hhdCB3ZSBiZWxpZXZlLCYjODIyMTsgTWF1c3Mgc2FpZC48L3A+CjxwPkEgV29ybGQgV2FyIElJIHZldGVyYW4sIE1vbnNvbiBzZXJ2ZWQgaW4gdGhlIE5hdnkgYW5kIHNwZW50IGEgeWVhciBvdmVyc2VhcyBiZWZvcmUgcmV0dXJuaW5nIHRvIGdldCBhIGJ1c2luZXNzIGRlZ3JlZSBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBVdGFoIGFuZCBhIG1hc3RlciYjODIxNztzIGRlZ3JlZSBpbiBidXNpbmVzcyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBmcm9tIHRoZSBjaHVyY2gtb3duZWQgQnJpZ2hhbSBZb3VuZyBVbml2ZXJzaXR5LjwvcD4KPHA+QmVmb3JlIGJlaW5nIHRhYmJlZCB0byBqb2luIHRoZSBmYWl0aCYjODIxNztzIGNodXJjaCYjODIxNztzIGdvdmVybmluZyBRdW9ydW0gb2YgdGhlIFR3ZWx2ZSBBcG9zdGxlcywgTW9uc29uIHdvcmtlZCBmb3IgdGhlIGNodXJjaCYjODIxNztzIHNlY3VsYXIgYnVzaW5lc3NlcywgcHJpbWFyaWx5IGluIGFkdmVydGlzaW5nLCBwcmludGluZyBhbmQgcHVibGlzaGluZyBpbmNsdWRpbmcgdGhlIERlc2VyZXQgTW9ybmluZyBOZXdzLjwvcD4KPHA+TW9uc29uIG1hcnJpZWQgRnJhbmNlcyBCZXZlcmx5IEpvaG5zb24gaW4gMTk0OC4gVGhlIGNvdXBsZSBoYWQgdGhyZWUgY2hpbGRyZW4sIGVpZ2h0IGdyYW5kY2hpbGRyZW4gYW5kIDExIGdyZWF0LWdyYW5kY2hpbGRyZW4uIEZyYW5jZXMgZGllZCBpbiAyMDEzIGF0IHRoZSBhZ2Ugb2YgODUuPC9wPgo8cD5UaHJvdWdob3V0IGhpcyBsaWZlLCBNb25zb24gd2FzIGFuIGF2aWQgZmlzaGVybWFuIHdobyBhbHNvIHJhaXNlZCBob21pbmcgcGlnZW9ucywgc3BlY2lmaWNhbGx5LCByb2xsZXIgcGlnZW9ucyB3aG8gdHdpcmxlZCBhcyB0aGV5IGZsZXcuIEhlIHdhcyBrbm93biBmb3IgaGlzIGxvdmUgb2Ygc2hvdyB0dW5lcywgQm95IFNjb3V0cyBhbmQgdGhlIFV0YWggSmF6ei48L3A+CjxwPk1vbnNvbiYjODIxNztzIGxlZ2FjeSB3aWxsIGJlIHRpZWQgdG8gdGhlIHJlbGlnaW9uJiM4MjE3O3MgZWZmb3J0cyB0byBob2xkIHRpZ2h0IHRvIGl0cyBvcHBvc2l0aW9uIG9mIHNhbWUtc2V4IG1hcnJpYWdlIHdoaWxlIGVuY291cmFnaW5nIG1lbWJlcnMgdG8gYmUgbW9yZSBvcGVuIGFuZCBjb21wYXNzaW9uYXRlIHRvd2FyZCBnYXlzIGFuZCBsZXNiaWFucyBhcyBhY2NlcHRhbmNlIGZvciBMR0JUIHBlb3BsZSBpbmNyZWFzZWQgYWNyb3NzIHRoZSBjb3VudHkuPC9wPgo8cD5BdCBNb25zb24mIzgyMTc7cyB1cmdpbmcsIE1vcm1vbnMgd2VyZSB2aWdvcm91cyBjYW1wYWlnbiBkb25vcnMgYW5kIHZvbHVudGVlcnMgaW4gc3VwcG9ydCBvZiBhIG1lYXN1cmUgdG8gYmFuIGdheSBtYXJyaWFnZSBpbiBDYWxpZm9ybmlhIGluIDIwMDguIFRoYXQgcHJvbXB0ZWQgYSBiYWNrbGFzaCBhZ2FpbnN0IHRoZSBjaHVyY2ggdGhhdCBpbmNsdWRlZCB2YW5kYWxpc20gb2YgY2h1cmNoIGJ1aWxkaW5ncywgcHJvdGVzdCBtYXJjaGVzIGFuZCBkZW1vbnN0cmF0aW9ucyBvdXRzaWRlIGNodXJjaCB0ZW1wbGVzIG5hdGlvbndpZGUuPC9wPgo8cD5JbiBzdWJzZXF1ZW50IHllYXJzLCB0aGUgY2h1cmNoIGJlZ2FuIHV0aWxpemluZyBhIHNvZnRlciB0b25lIG9uIHRoZSBpc3N1ZS4gSW4gMjAxNSwgdGhlIGNodXJjaCBiYWNrZWQgYW4gYW50aS1kaXNjcmltaW5hdGlvbiBsYXcgaW4gVXRhaCB0aGF0IGdhdmUgdW5wcmVjZWRlbnRlZCBwcm90ZWN0aW9ucyBmb3IgZ2F5IGFuZCB0cmFuc2dlbmRlciBwZW9wbGUgd2hpbGUgYWxzbyBwcm90ZWN0aW5nIHJlbGlnaW91cyBmcmVlZG9tcy48L3A+CjxwPkJ1dCB0aGUgcmVsaWdpb24gY2FtZSB1bmRlciBmaXJlIGFnYWluIGluIHRoZSBmYWxsIG9mIDIwMTUgd2hlbiBpdCBiYW5uZWQgYmFwdGlzbXMgZm9yIGNoaWxkcmVuIGxpdmluZyB3aXRoIGdheSBwYXJlbnRzLCBhbmQgaW5zdGl0dXRlZCBhIHJlcXVpcmVtZW50IHRoYXQgdGhvc2UgY2hpbGRyZW4gZGlzYXZvdyBob21vc2V4dWFsIHJlbGF0aW9uc2hpcHMgYmVmb3JlIGJlaW5nIGFsbG93ZWQgdG8gc2VydmUgYSBtaXNzaW9uLiBUaGUgY2hhbmdlcyB3ZXJlIGRlc2lnbmVkIHRvIGF2b2lkIHB1dHRpbmcgY2hpbGRyZW4gaW4gYSB0dWctb2Ytd2FyIGJldHdlZW4gdGhlaXIgcGFyZW50cyBhbmQgY2h1cmNoIHRlYWNoaW5ncywgbGVhZGVycyBzYWlkLjwvcD4KPHA+VGhlIHJldmlzaW9ucyB0cmlnZ2VyZWQgYW5nZXIsIGNvbmZ1c2lvbiBhbmQgc2FkbmVzcyBmb3IgYSBncm93aW5nIGZhY3Rpb24gb2YgTEdCVC1zdXBwb3J0aXZlIE1vcm1vbnMgd2hvIHdlcmUgYnVveWVkIGluIHJlY2VudCB5ZWFycyBieSBjaHVyY2ggbGVhZGVycyYjODIxNzsgY2FsbHMgZm9yIG1vcmUgbG92ZSBhbmQgdW5kZXJzdGFuZGluZyBmb3IgTEdCVCBtZW1iZXJzLjwvcD4KPHA+T25lIG9mIHRoZSBtb3N0IG1lbW9yYWJsZSBtb21lbnRzIG9mIE1vbnNvbiYjODIxNztzIHRlbnVyZSBjYW1lIGluIE9jdG9iZXIgMjAxMiwgd2hlbiBoZSBhbm5vdW5jZWQgYXQgY2h1cmNoIGNvbmZlcmVuY2UgdGhhdCB0aGUgbWluaW11bSBhZ2UgdG8gZGVwYXJ0IG9uIG1pc3Npb25zIHdhcyBiZWluZyBsb3dlcmVkIHRvIDE5IGZyb20gMjEgZm9yIHdvbWVuOyBhbmQgdG8gMTggZnJvbSAxOSBmb3IgbWVuLiBUaGUgY2hhbmdlIHRyaWdnZXJlZCBhIGhpc3RvcmljIGluZmx1eCBvZiBtaXNzaW9uYXJpZXMsIGFuZCBwcm92ZWQgYSBtaWxlc3RvbmUgY2hhbmdlIGZvciB3b21lbiBieSBhbGxvd2luZyBtYW55IG1vcmUgdG8gc2VydmUuPC9wPgo8cD5UYWtpbmcgdGhlIGxlYWQgZnJvbSB0aGUgcHJldmlvdXMgcHJlc2lkZW50LCBHb3Jkb24gQi4gSGluY2tsZXksIE1vbnNvbiBhbHNvIGNvbnRpbnVlZCB0aGUgY2h1cmNoJiM4MjE3O3MgcHVzaCB0b3dhcmQgYmVpbmcgbW9yZSBvcGVuIGFib3V0IHNvbWUgb2YgdGhlIG1vc3Qgc2Vuc2l0aXZlIGFzcGVjdCBvZiB0aGUgZmFpdGgmIzgyMTc7cyBoaXN0b3J5IGFuZCBkb2N0cmluZS4gQSByZW5vdmF0ZWQgY2h1cmNoIGhpc3RvcnkgbXVzZXVtIHJlb3BlbmVkIGluIDIwMTUgd2l0aCBhbiBleGhpYml0IGFja25vd2xlZGdpbmcgdGhlIHJlbGlnaW9uJiM4MjE3O3MgZWFybHkgcG9seWdhbW91cyBwcmFjdGljZXMsIGEgeWVhciBhZnRlciB0aGUgY2h1cmNoIHB1Ymxpc2hlZCBhbiBlc3NheSB0aGF0IGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBjaHJvbmljbGVkIGZvdW5kZXIgSm9zZXBoIFNtaXRoJiM4MjE3O3MgcGx1cmFsIHdpdmVzLjwvcD4KPHA+T3RoZXIgY2h1cmNoIGVzc2F5cyBpc3N1ZWQgZHVyaW5nIE1vbnNvbiYjODIxNztzIHRlbnVyZSBhZGRyZXNzZWQgb3RoZXIgc2Vuc2l0aXZlIHRvcGljczogc2FjcmVkIHVuZGVyZ2FybWVudHMgd29ybiBieSBkZXZvdXQgbWVtYmVyczsgYSBwYXN0IGJhbiBvbiBibGFjayBtZW4gaW4gdGhlIGxheSBjbGVyZ3k7IGFuZCB0aGUgbWlzY29uY2VwdGlvbiB0aGF0IE1vcm1vbnMgYXJlIHRhdWdodCB0aGV5IHdpbGwgZ2V0IHRoZWlyIG93biBwbGFuZXQgaW4gdGhlIGFmdGVybGlmZS48L3A+CjxwPlRoZSBncm93dGggYW5kIGdsb2JhbGl6YXRpb24gb2YgdGhlIHJlbGlnaW9uIGNvbnRpbnVlZCB1bmRlciBNb25zb24sIHdpdGggbWVtYmVyc2hpcCBzd2VsbGluZyB0byBuZWFybHkgMTUuOSBtaWxsaW9uLCB3aXRoIG1vcmUgdGhhbiBoYWxmIG91dHNpZGUgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMuPC9wPgo8cD5UaGUgTW9ybW9uIGNodXJjaCB3YXMgZm91bmRlZCBpbiAxODMwIGluIHVwc3RhdGUgTmV3IFlvcmsgYnkgSm9zZXBoIFNtaXRoLCB3aG8gY2xhaW1lZCBoZSB3YXMgdmlzaXRlZCBieSBHb2QgYW5kIEplc3VzIHdoaWxlIHByYXlpbmcgaW4gYSBncm92ZSBvZiB0cmVlcyBhbmQgd2FzIGNhbGxlZCB0byBmb3VuZCB0aGUgY2h1cmNoLiAgTWVtYmVycyBhcmUga25vd24gYXMgTW9ybW9ucyBiZWNhdXNlIG9mIHRoZSByZWxpZ2lvbiYjODIxNztzIGtleXN0b25lIHNjcmlwdHVyZSwgdGhlIEJvb2sgb2YgTW9ybW9uLjwvcD4KPHA+TW9ybW9ucyBiZWxpZXZlIHRoZXkgYXJlIGNhbGxlZCB0byBzaGFyZSB0aGUgd29yZCBvZiBHb2QsIHNwZWNpZmljYWxseSB0aGVpciBvd24gbWVzc2FnZSBvZiB0aGUgcmVzdG9yZWQgR29zcGVsLCB0aHJvdWdoIHRoZWlyIG1pc3Npb25hcmllcy4gVGhlcmUgd2VyZSA3MSwwMDAgY2h1cmNoIG1pc3Npb25hcmllcyBzZXJ2aW5nIGFyb3VuZCB0aGUgd29ybGQgYXQgdGhlIGVuZCBvZiAyMDE2LjwvcD4KPHA+TGlrZSBoaXMgcHJlZGVjZXNzb3JzLCBNb25zb24gdHJhdmVsZWQgdGhlIHdvcmxkLCB2aXNpdGluZyBjb3VudGxlc3MgY291bnRyaWVzIHRvIGdpdmUgc3BlZWNoZXMsIGRlZGljYXRlIHRlbXBsZXMgYW5kIHByZWFjaCB0byBMYXR0ZXItZGF5IFNhaW50cy4gVW5kZXIgaGlzIHdhdGNoLCAyNyBuZXcgdGVtcGxlcyB3ZXJlIHBsYW5uZWQgb3IgYnVpbHQuPC9wPgo8cD5Nb25zb24gY2hvc2UgZml2ZSBuZXcgbWVtYmVycyB0byB0aGUgUXVvcnVtIG9mIHRoZSBUd2VsdmUgQXBvc3RsZXMsIGEgdG9wLWdvdmVybmluZyBib2R5IHRoYXQgc2V0cyBwb2xpY3kgYW5kIHJ1bnMgdGhlIHdvcmxkd2lkZSBmYWl0aCYjODIxNztzIGJ1c2luZXNzIG9wZXJhdGlvbnMuIEFsbCBmaXZlIHdlcmUgd2hpdGUgYW5kIGZyb20gVXRhaCAmIzgyMTI7IGEgZmFjdCB0aGF0IGRpc2FwcG9pbnRlZCBzb21lIE1vcm1vbnMgd2hvIHdhbnRlZCB0byBzZWUgYSBtaW5vcml0eSBvciBwZXJzb24gZnJvbSBvdXRzaWRlIHRoZSBVLlMuIHNlbGVjdGVkIHRvIGFja25vd2xlZGdlIHRoZSBnbG9iYWxpemF0aW9uIG9mIHRoZSBjaHVyY2guPC9wPgo8cD5UaGUgbWFuIGV4cGVjdGVkIHRvIHRha2UgTW9uc29uJiM4MjE3O3Mgc2VhdCwgdGhlIDkzLXllYXItb2xkIE5lbHNvbiwgaGFzIGJlZW4gYSBjaHVyY2ggYXBvc3RsZSBzaW5jZSBBcHJpbCAxOTg0LiBPdXQgb2YgcmVzcGVjdCBmb3IgTW9uc29uLCBoaXMgYXBwb2ludG1lbnQgd2lsbCBub3QgYmUgb2ZmaWNpYWxseSBuYW1lZCB1bnRpbCBhZnRlciBoaXMgZnVuZXJhbCBzZXJ2aWNlcy48L3A+CjxwPkluIGtlZXBpbmcgd2l0aCB0cmFkaXRpb24sIE5lbHNvbiB3aWxsIGNob29zZSB0d28gbmV3IGNvdW5zZWxvcnMgZnJvbSB0aGUgUXVvcnVtIG9mIHRoZSBUd2VsdmUgd2hvIHdpbGwgam9pbiBoaW0gdG8gZm9ybSBhIHRocmVlLXBlcnNvbiAmIzgyMjA7cHJlc2lkZW5jeSYjODIyMTsgdGhhdCBpcyB0aGUgdG9wIG9mIHRoZSByZWxpZ2lvbiYjODIxNztzIGdvdmVybmluZyBoaWVyYXJjaHkuIE1vbnNvbiYjODIxNztzIHR3byBjb3Vuc2Vsb3JzIHdlcmUgSGVucnkgRXlyaW5nIGFuZCBEaWV0ZXIgVWNodGRvcmYuIFRoZXkgd2lsbCBnbyBiYWNrIHRvIGJlaW5nIHJlZ3VsYXIgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgUXVvcnVtIHVubGVzcyB0aGV5IGFyZSBjaG9zZW4gYWdhaW4uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPkFQIHdyaXRlciBNaWNoZWxsZSBBLiBNb25yb2UgaW4gUGhvZW5peCBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VGhpcyBzdG9yeSBoYXMgYmVlbiBjb3JyZWN0ZWQgdG8gc2hvdyB0aGF0IFJ1c3NlbGwgTS4gTmVsc29uIGhhcyBiZWVuIGEgY2h1cmNoIGFwb3N0bGUgc2luY2UgQXByaWwgMTk4NCwgbm90IDE5NzA8L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Akron womans arrest viewed 100,000 times online
Two Super Genius Circle teens nabbed following after-hours jewelry heist at Chapel Hill Mall, Akron police say
Robbery suspect shot after three males try to hold up Highland Square Pharmacy
Browns finish 0-16 so Perfect Season Parade is a go in Cleveland