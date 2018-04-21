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Treasury secretary optimistic on resolution of trade fights
Published: April 21, 2018 - 6:59 PM
By Martin Crutsinger and Paul Wiseman
Associated Press
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