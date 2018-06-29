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Trump administration began separating children from parents earlier than thought, study shows
Published: June 29, 2018 - 6:35 PM

By Kate Morrissey

San Diego Union-Tribune

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