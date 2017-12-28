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Trump administration rescinding rules for oil, gas drilling
Published: December 28, 2017 - 9:25 PM | Updated: December 28, 2017 - 10:52 PM
By Mead Gruver
Associated Press
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