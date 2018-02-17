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Trump adviser: Russian meddling ’incontrovertible’
Published: February 17, 2018 - 5:30 PM
By Desmond Butler and David Rising
Associated Press
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