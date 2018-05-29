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Trump borrows language of accusers, critics in Mueller tweet
Published: May 29, 2018 - 5:31 PM

By Eric Tucker

Associated Press

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