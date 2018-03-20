Trump calls Putin to congratulate him on re-election

Published: March 20, 2018 - 5:38 PM | Updated: March 20, 2018 - 6:02 PM
By Jonathan Lemire and Vladimir Isachenkov
Associated Press
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