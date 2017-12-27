Trump, GOP Hill leaders to meet at Camp David in January

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Published: December 27, 2017 - 6:36 PM | Updated: December 27, 2017 - 9:50 PM
By Darlene Superville
Associated Press
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