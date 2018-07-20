Trump heightens China tariff threat with no deal in sight

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Published: July 20, 2018 - 5:27 PM | Updated: July 20, 2018 - 5:32 PM

By Christoper Rugaber and Paul Wiseman

Associated Press

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