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Trump: If FBI spied on my campaign, ’bigger than Watergate!’
Published: May 17, 2018 - 2:09 PM
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Darlene Superville
Associated Press
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