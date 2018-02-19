Trump offers support for limited effort on background checks

Published: February 19, 2018 - 8:47 PM | Updated: February 19, 2018 - 10:58 PM
-
1/2
-
2/2
By Catherine Lucey and Maria Danilova
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XRVNUIFBBTE0gQkVBQ0gsIEZsYS46IEZyb20gdGhlIGNvbmZpbmVzIG9mIGhpcyBnb2xmIGNsdWIsIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgb2ZmZXJlZCBzdXBwb3J0IGZvciBhIGxpbWl0ZWQgc3RyZW5ndGhlbmluZyBvZiBmZWRlcmFsIGJhY2tncm91bmQgY2hlY2tzIG9uIGd1biBwdXJjaGFzZXMgTW9uZGF5IHdoaWxlIHN0YXlpbmcgbGFyZ2VseSBtdW0gaW4gdGhlIGxhc3QgZmV3IGRheXMgYWJvdXQgdGhlIHZpY3RpbXMgb2YgdGhlIEZsb3JpZGEgc2Nob29sIG1hc3NhY3JlIGFuZCB0aGUgZXNjYWxhdGluZyBkZWJhdGUgYWJvdXQgY29udHJvbHMgb24gd2VhcG9ucy48L3A+CjxwPk9uZSBzaWRlIG9mIHRoYXQgZGViYXRlIHdhcyByZXByZXNlbnRlZCBvdXRzaWRlIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBhcyBkb3plbnMgb2YgdGVlbnMgc3ByZWFkIHRoZWlyIGJvZGllcyBhY3Jvc3MgdGhlIHBhdmVtZW50IHRvIHN5bWJvbGl6ZSB0aGUgZGVhZCBhbmQgY2FsbCBmb3Igc3Ryb25nZXIgZ3VuIGNvbnRyb2xzLCBhIHByZWN1cnNvciB0byBhIG1hcmNoIGluIFdhc2hpbmd0b24gcGxhbm5lZCBuZXh0IG1vbnRoIGJ5IHN1cnZpdm9ycyBvZiB0aGUgUGFya2xhbmQgc2Nob29sIHNob290aW5nIGFuZCBzdXBwb3J0ZXJzIG9mIHRoZWlyIGNhdXNlLjwvcD4KPHA+QXQgaGlzIEZsb3JpZGEgY2x1YiBqdXN0IDQwIG1pbGVzIGZyb20gYSBjb21tdW5pdHkgcmF2YWdlZCBieSB0aGUgc2hvb3RpbmcgdGhhdCBsZWZ0IDE3IGRlYWQgbGFzdCB3ZWVrLCBUcnVtcCBnYXZlIGEgbm9kIHRvd2FyZCBhIHNwZWNpZmljIHBvbGljeSBhY3Rpb24sIHdpdGggdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHNheWluZyBoZSBoYWQgc3Bva2VuIEZyaWRheSB0byBTZW4uIEpvaG4gQ29ybnluLCBhIFRleGFzIFJlcHVibGljYW4sIGFib3V0IGEgYmlwYXJ0aXNhbiBiaWxsIGRlc2lnbmVkIHRvIHN0cmVuZ3RoZW4gdGhlIEZCSSBkYXRhYmFzZSBvZiBwcm9oaWJpdGVkIGd1biBidXllcnMuPC9wPgo8cD5TcG9rZXN3b21hbiBTYXJhaCBIdWNrYWJlZSBTYW5kZXJzIHF1YWxpZmllZCB0aGUgc3VwcG9ydCwgc3RyZXNzaW5nIHRoYXQgdGFsa3MgY29udGludWUgYW5kICYjODIyMDtyZXZpc2lvbnMgYXJlIGJlaW5nIGNvbnNpZGVyZWQsJiM4MjIxOyBidXQgc2FpZCAmIzgyMjA7dGhlIHByZXNpZGVudCBpcyBzdXBwb3J0aXZlIG9mIGVmZm9ydHMgdG8gaW1wcm92ZSB0aGUgZmVkZXJhbCBiYWNrZ3JvdW5kIGNoZWNrIHN5c3RlbS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGUgbWFpbiBhY3Rpb24gVHJ1bXAgaGFzIHRha2VuIG9uIGd1bnMgaW4gb2ZmaWNlIGhhcyBiZWVuIHRvIHNpZ24gYSByZXNvbHV0aW9uIGJsb2NraW5nIGFuIE9iYW1hLWVyYSBydWxlIGRlc2lnbmVkIHRvIGtlZXAgZ3VucyBvdXQgb2YgdGhlIGhhbmRzIG9mIGNlcnRhaW4gbWVudGFsbHkgZGlzYWJsZWQgcGVvcGxlLiBUaGUgcHJlc2lkZW50IGhhcyB2b2ljZWQgc3Ryb25nIHN1cHBvcnQgZm9yIGd1biByaWdodHMgYW5kIHRoZSBOYXRpb25hbCBSaWZsZSBBc3NvY2lhdGlvbi48L3A+CjxwPlRoZSBiaXBhcnRpc2FuIGJhY2tncm91bmQgY2hlY2sgbGVnaXNsYXRpb24gd291bGQgYmUgYWltZWQgYXQgZW5zdXJpbmcgdGhhdCBmZWRlcmFsIGFnZW5jaWVzIGFuZCBzdGF0ZXMgYWNjdXJhdGVseSByZXBvcnQgcmVsZXZhbnQgY3JpbWluYWwgaW5mb3JtYXRpb24gdG8gdGhlIEZCSS4gSXQgd2FzIGludHJvZHVjZWQgYWZ0ZXIgdGhlIEFpciBGb3JjZSBmYWlsZWQgdG8gcmVwb3J0IHRoZSBjcmltaW5hbCBoaXN0b3J5IG9mIHRoZSBndW5tYW4gd2hvIHNsYXVnaHRlcmVkIG1vcmUgdGhhbiB0d28gZG96ZW4gcGVvcGxlIGF0IGEgVGV4YXMgY2h1cmNoLjwvcD4KPHA+VGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHN0YXRlbWVudCBjb21lcyBhcyBzaG9vdGluZyBzdXJ2aXZvcnMgYW5kIG90aGVyIHlvdW5nIHBlb3BsZSBwcmVzcyBmb3IgbW9yZSBndW4gY29udHJvbCBpbiBhIHJpc2luZyBjaG9ydXMgb2YgZ3JpZWYgYW5kIGFjdGl2aXNtLiBUaGVpciAmIzgyMjA7TWFyY2ggZm9yIE91ciBMaXZlcyYjODIyMTsgaXMgcGxhbm5lZCBNYXJjaCAyNCBpbiBXYXNoaW5ndG9uLjwvcD4KPHA+RWxsYSBGZXNsZXIsIGEgMTYteWVhci1vbGQgaGlnaCBzY2hvb2wgc3R1ZGVudCBpbiBBbGV4YW5kcmlhLCBWYS4sIHdhcyBhbW9uZyB0aGUgc3R1ZGVudHMgYXQgdGhlICYjODIyMDtsaWUtaW4mIzgyMjE7IGluIGZyb250IG9mIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZS4gU2hlIHNhaWQgaXQgd2FzIHRpbWUgZm9yIGNoYW5nZSwgYWRkaW5nOiAmIzgyMjA7RXZlcnkgZGF5IHdoZW4gSSBzYXkgJiM4MjE2O2J5ZSYjODIxNzsgdG8gbXkgcGFyZW50cywgSSBkbyBhY2tub3dsZWRnZSB0aGUgZmFjdCB0aGF0IEkgY291bGQgbmV2ZXIgc2VlIG15IHBhcmVudHMgYWdhaW4uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QnV0IHByZXZpb3VzIGd1biB0cmFnZWRpZXMgaGF2ZSBub3QgcHJvZHVjZWQgYWN0aW9uIGluIENvbmdyZXNzLiBBZnRlciB0aGUgTGFzIFZlZ2FzIG1hc3NhY3JlIGluIHRoZSBmYWxsLCBSZXB1YmxpY2FucyBhbmQgRGVtb2NyYXRzIGluIENvbmdyZXNzIHRhbGtlZCBhYm91dCB0YWtpbmcgYSByYXJlIHN0ZXAgdG8gdGlnaHRlbiB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgZ3VuIGxhd3MuIEZvdXIgbW9udGhzIGxhdGVyLCB0aGUgb25seSBndW4gbGVnaXNsYXRpb24gdGhhdCBoYXMgbW92ZWQgaW4gdGhlIEhvdXNlIG9yIFNlbmF0ZSBpbnN0ZWFkIGVhc2VzIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgZ3VuIG93bmVycy48L3A+CjxwPktyaXN0aW4gQnJvd24sIGNvLXByZXNpZGVudCBvZiB0aGUgQnJhZHkgQ2FtcGFpZ24gdG8gUHJldmVudCBHdW4gVmlvbGVuY2UsIHNhaWQgdGhlIG1lYXN1cmUgVHJ1bXAgZGlzY3Vzc2VkIHdpdGggQ29ybnluIHdvdWxkIGhlbHAgdG8gZW5mb3JjZSBleGlzdGluZyBydWxlcyBidXQgd291bGQgbm90IGNsb3NlIGxvb3Bob2xlcyBwZXJtaXR0aW5nIGxvb3NlIHByaXZhdGUgc2FsZXMgb24gdGhlIGludGVybmV0IGFuZCBhdCBndW4gc2hvd3MuIFNoZSYjODIxNztzIHByZXNzaW5nIGZvciBhIGJhbiBvbiBhc3NhdWx0LXR5cGUgd2VhcG9ucyBhbmQgZm9yIGxhd3MgZW5hYmxpbmcgZmFtaWx5IG1lbWJlcnMsIGd1YXJkaWFucyBvciBwb2xpY2UgdG8gYXNrIGp1ZGdlcyB0byBzdHJpcCBndW4gcmlnaHRzIHRlbXBvcmFyaWx5IGZyb20gcGVvcGxlIHdobyBzaG93IHdhcm5pbmcgc2lnbnMgb2YgdmlvbGVuY2UuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgbmVlZCBhIGNvbXByZWhlbnNpdmUgc3lzdGVtLCYjODIyMTsgQnJvd24gc2FpZC4gJiM4MjIwO09uZSBvZiB0aGVzZSBpc24mIzgyMTc7dCBlbm91Z2guJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VHJ1bXAsIHdobyB2aXNpdGVkIGZpcnN0IHJlc3BvbmRlcnMgYW5kIHNvbWUgdmljdGltcyBGcmlkYXksIGhhcyBmb2N1c2VkIGhpcyBjb21tZW50cyBvbiBtZW50YWwgaGVhbHRoLCByYXRoZXIgdGhhbiBndW5zLiBUaGUgV2hpdGUgSG91c2Ugc2F5cyB0aGUgcHJlc2lkZW50IHdpbGwgaG9zdCBhICYjODIyMDtsaXN0ZW5pbmcgc2Vzc2lvbiYjODIyMTsgd2l0aCBzdHVkZW50cyBhbmQgdGVhY2hlcnMgdGhpcyB3ZWVrIGFuZCB3aWxsIGRpc2N1c3Mgc2Nob29sIHNhZmV0eSB3aXRoIHN0YXRlIGFuZCBsb2NhbCBvZmZpY2lhbHMuIEJ1dCB0aGV5IGhhdmUgb2ZmZXJlZCBubyBmdXJ0aGVyIGRldGFpbHMgb24gd2hvIHdpbGwgYXR0ZW5kIHRob3NlIHNlc3Npb25zLjwvcD4KPHA+VHJ1bXAgc3BlbnQgbW9zdCBvZiBoaXMgd2Vla2VuZCBhdCBoaXMgcHJpdmF0ZSBQYWxtIEJlYWNoIGVzdGF0ZSwgTWFyLWEtTGFnby4gV2hpdGUgSG91c2UgYWlkZXMgYWR2aXNlZCBhZ2FpbnN0IGdvbGZpbmcgdG9vIHNvb24gYWZ0ZXIgdGhlIHNob290aW5nLiBCdXQgb24gUHJlc2lkZW50cyBEYXksIHRoZSBhdmlkIGdvbGZlciBoZWFkZWQgdG8gaGlzIG5lYXJieSBnb2xmIGNsdWIuIFRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBkaWQgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IGFuc3dlciBxdWVzdGlvbnMgYWJvdXQgd2hldGhlciBoZSB3YXMgcGxheWluZyBnb2xmLjwvcD4KPHA+UHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBPYmFtYSB0b29rIGhlYXZ5IGNyaXRpY2lzbSBpbiAyMDE0IHdoZW4gaGUgd2VudCBnb2xmaW5nIGR1cmluZyBhIHZhY2F0aW9uIGp1c3QgbWludXRlcyBhZnRlciBkZW5vdW5jaW5nIHRoZSBtaWxpdGFudHMgd2hvIGhhZCBiZWhlYWRlZCBhbiBBbWVyaWNhbiBqb3VybmFsaXN0LiBIZSBsYXRlciByZWdyZXR0ZWQgcGxheWluZyBnb2xmIHNvIHNvb24gYWZ0ZXIgdGhlIGtpbGxpbmcuPC9wPgo8cD5UcnVtcCB3YXRjaGVkIGNhYmxlIHRlbGV2aXNpb24gbmV3cyBkdXJpbmcgdGhlIHdlZWtlbmQgYW5kIGdyb3VzZWQgdG8gY2x1YiBtZW1iZXJzIGFuZCBhZHZpc2VycyBhYm91dCB0aGUgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBvZiBSdXNzaWFuIGVsZWN0aW9uIG1lZGRsaW5nLjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)