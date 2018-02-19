Trump offers support for limited effort on background checks

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Published: February 19, 2018 - 8:47 PM | Updated: February 19, 2018 - 10:58 PM
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By Catherine Lucey and Maria Danilova
Associated Press
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