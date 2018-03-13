Trump ousts Tillerson as secretary of state; CIA director Pompeo to take over role

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U.S. Secretary of State Rex Tillerson, speaks during a media conference at the Presidential Villa in Abuja, Nigeria, Monday March 12, 2018. (AP Photo/Azeez Akunleyen)
Josh Lederman And Matthew Lee
Associated Press
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