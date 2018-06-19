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Trump raises risk of economically harmful U.S.-China trade war
Published: June 19, 2018 - 5:42 PM

By Paul Wiseman and Zeke Miller

Associated Press

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