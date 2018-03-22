Trump: Take my advice, don’t run for president

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President Donald Trump speaks at the Generation Next Summit in the South Court Auditorium on the White House complex, Thursday, March 22, 2018, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
Associated Press
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