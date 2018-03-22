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Trump to ‘pause’ looming metal tariffs for some countries
Published: March 22, 2018 - 12:57 PM
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Kevin Freking
Associated Press
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