Trump to test political base with bipartisan call in key speech

By Justin Sink, Margaret Talev and Jennifer Jacobs
Bloomberg News
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtd3JhcHBlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtaGVhZGVyIj48aDI+RGV0YWlscy4uLjwvaDI+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1pdGVtcyI+PGh0bWw+PGhlYWQ+PG1ldGEgaHR0cC1lcXVpdj0iQ29udGVudC1UeXBlIiBjb250ZW50PSJ0ZXh0L2h0bWwiIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48IS0tUFNUWUxFPVBEVExfSGVkLS0+PHA+RGV0YWlscyDigKY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5XaGF0OiBTdGF0ZSBvZiB0aGUgVW5pb24gYWRkcmVzczwvcD48cD5XaGVuOiA5IHAubS4gVHVlc2RheTwvcD48cD5XaGVyZSB0byB3YXRjaDogUEJTLCBhbGwgbWFqb3IgVFYgbmV0d29ya3MgYW5kIGNhYmxlIG5ld3MgY2hhbm5lbHMgIDwvcD48cCAvPjwvYm9keT48L2h0bWw+PC9kaXY+PC9kaXY+
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OOiBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBTdGF0ZSBvZiB0aGUgVW5pb24gYWRkcmVzcyBvbiBUdWVzZGF5IHdpbGwgYmUgb25lIG9mIHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBsYXN0LCBiZXN0IGNoYW5jZXMgdG8gd2luIG92ZXIgbW9yZSBvZiB0aGUgQW1lcmljYW4gcHVibGljIHRvIGhpcyBuYXRpb25hbGlzdCBhZ2VuZGEgYWhlYWQgb2YgbWlkdGVybSBlbGVjdGlvbnMgdGhhdCB3aWxsIGJlIGEgcmVmZXJlbmR1bSBvbiBoaXMgdHVtdWx0dW91cyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbi48L3A+CjxwPldoaXRlIEhvdXNlIG9mZmljaWFscyBzYXkgdGhlIHByZXNpZGVudCB3aWxsIGRpYWwgYmFjayBoaXMgc2lnbmF0dXJlIGNvbWJhdGl2ZSBwb3N0dXJlIGFuZCBpbnN0ZWFkIGZyYW1lIGhpcyBwb2xpY3kgcHJvcG9zYWxzICYjODIxMjsgZnJvbSBpbW1pZ3JhdGlvbiB0byBpbmZyYXN0cnVjdHVyZSAmIzgyMTI7IGFzIGFyZWFzIHdoZXJlIERlbW9jcmF0cyBhbmQgUmVwdWJsaWNhbnMgY2FuIHdvcmsgdG9nZXRoZXIuIFRydW1wIHdpbGwgc3RpbGwgdGFrZSBhbXBsZSB0aW1lIHRvIGFyZ3VlIHRoYXQgdGhlIFUuUy4gZWNvbm9teSBoYXMgYmVlbiByZXZpdGFsaXplZCBieSBwb2xpY2llcyB0aGF0IGhhdmUgaGFkIGxpdHRsZSB0byBubyBiaXBhcnRpc2FuIGFwcGVhbCwgaW5jbHVkaW5nIHRoZSB0YXggb3ZlcmhhdWwgYW5kIGVmZm9ydHMgdG8gY3VyYiByZWd1bGF0aW9ucy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtIZSB3aWxsIHRhbGsgYWJvdXQgdGhlIGZhY3QgdGhhdCBBbWVyaWNhIGlzIG9wZW4gZm9yIGJ1c2luZXNzLCBhbmQgdGhlIHByZXNpZGVudCB3aWxsIGFsc28gbWFrZSBhbiBhcHBlYWwgdG8gRGVtb2NyYXRzIHRvIHNheSB3ZSBuZWVkIHRvIHJlYnVpbGQgb3VyIGNvdW50cnkgYW5kIG1ha2UgYW4gYXBwZWFsIHRoYXQgeW91IGRvIGluZnJhc3RydWN0dXJlLCYjODIyMTsgV2hpdGUgSG91c2UgbGVnaXNsYXRpdmUgZGlyZWN0b3IgTWFyYyBTaG9ydCBzYWlkIG9uIDxlbT5Gb3ggTmV3cyBTdW5kYXkuIDwvZW0+JiM4MjIwO1dlIG5lZWQgdG8gZG8gaXQgaW4gYSBiaXBhcnRpc2FuIHdheS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UcnVtcCB3aWxsIGVudGVyIHRoZSBIb3VzZSBjaGFtYmVyIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQgYXMgdGhlIG1vc3QgdW5wb3B1bGFyIG1vZGVybiBwcmVzaWRlbnQgdG8gZGVsaXZlciBoaXMgZmlyc3QgU3RhdGUgb2YgdGhlIFVuaW9uIHNwZWVjaC4gSGUmIzgyMTc7cyBhdmVyYWdlZCBqdXN0IGEgMzggcGVyY2VudCBhcHByb3ZhbCByYXRpbmcgb3ZlciBoaXMgZmlyc3QgeWVhciBpbiBvZmZpY2UsIGFjY29yZGluZyB0byBHYWxsdXAuIFdoaXRlIEhvdXNlIGFpZGVzIGFyZSBtYXJzaGFsaW5nIGFsbGllcyB0byBzcHJlYWQgdGhlIHdvcmQgYWJvdXQgdGhlIGNoYW5nZSBpbiB0b25lLCBhbmQgdGhlIGRpcmVjdGlvbiBvZiBoaXMgcHJpbWUtdGltZSBhZGRyZXNzIGlzIGEgdGFjaXQgYWRtaXNzaW9uIHRoYXQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBhcHByb2FjaCB0byBnb3Zlcm5pbmcgc28gZmFyIGhhcyBkb25lIGxpdHRsZSB0byBlbmRlYXIgaGltIHRvIHZvdGVycyBvdXRzaWRlIG9mIGhpcyBiYXNlLjwvcD4KPHA+RGFtYWdpbmcgcmV2ZWxhdGlvbnMgZnJvbSB0aGUgcHJvYmUgaW50byBoaXMgY2FtcGFpZ24mIzgyMTc7cyBwb3NzaWJsZSBjb2xsdXNpb24gd2l0aCBSdXNzaWEgaGF2ZSBiZWVuIG1hdGNoZWQgYnkgY29udHJvdmVyc2llcyBvZiB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgbWFraW5nLCB3aXRoIG1hbnkgQW1lcmljYW5zIGRpc21heWVkIGJ5IGhpcyBoYW5kbGluZyBvZiByYWNpYWwgaXNzdWVzLCBhdHRhY2tzIG9uIHRoZSBtZWRpYSwgYW5kIHN1YnZlcnRpbmcgb2YgcG9saXRpY2FsIG5vcm1zLiBUaGUgcmVzdWx0IG9mIHRoYXQgY29uc3RhbnQgZGlzYXJyYXksIGZhbm5lZCBieSByZWd1bGFyIFdlc3QgV2luZyBiYWNrc3RhYmJpbmcgaW4gdGhlIHByZXNzIGFuZCBhIHJlbGVudGxlc3Mgc2VyaWVzIG9mIHBvbGl0aWNhbCBtaXNzdGVwcywgaXMgYSBwcmVzaWRlbnQgYW5kIHBhcnR5IHdobyB2b3RlcnMgYXJlIHJlc2lzdGFudCB0byBjcmVkaXRpbmcgZXZlbiBmb3Igc3VjY2Vzc2VzLCBpbmNsdWRpbmcgcmVjZW50IGVjb25vbWljIGdhaW5zLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZSBndXkgaGFzIHBlcmZvcm1lZCBzbyBwb29ybHkgYW5kIGhlIGhhcyBjcmVhdGVkIHN1Y2ggYW5pbXVzIGFuZCBhIGNsb3VkIG9mIHN1c3BpY2lvbiBhYm91dCBoaW0sJiM4MjIxOyBzYWlkIHByZXNpZGVudGlhbCBoaXN0b3JpYW4gUm9iZXJ0IERhbGxlay4gJiM4MjIwO1RoZSBlc3NlbnRpYWwgZWxlbWVudCBmb3IgYW55IHByZXNpZGVudCBpcyBjcmVkaWJpbGl0eS4gSWYgeW91JiM4MjE3O3JlIG5vdCBhIGNyZWRpYmxlIG9yIHJlbGlhYmxlIHNwb2tlc3BlcnNvbiBmb3IgaGltc2VsZiwgaG93IGNhbiB5b3UgZ292ZXJuIGluIHRoaXMgY291bnRyeT8mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGUgV2hpdGUgSG91c2UgaG9wZXMgdG8gY29tYmF0IHRoYXQgc2VudGltZW50IHdpdGggYSBzcGVlY2ggYXJndWluZyB0aGF0IHRoZSBhY2NvbXBsaXNobWVudHMgb2YgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uJiM4MjE3O3MgZmlyc3QgeWVhciB3ZXJlIHRoZSB1bnByZWNlZGVudGVkIHJlc3VsdCBvZiBhIHVuaXF1ZSBwcmVzaWRlbnQsIGFuZCB0aGF0IGVjb25vbWljIGdyb3d0aCBoYXMgbGlmdGVkIHVwIHRoZSBlbnRpcmUgY291bnRyeS4gT3JnYW5pemVkIGFyb3VuZCB0aGUgdGhlbWUgb2YgJiM4MjIwO2J1aWxkaW5nIGEgc2FmZSwgc3Ryb25nLCBhbmQgcHJvdWQgQW1lcmljYSwmIzgyMjE7IGFjY29yZGluZyB0byB0d28gc2VuaW9yIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIG9mZmljaWFscywgdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIHRvbmUgd2lsbCBiZSBvcHRpbWlzdGljIGFzIGhlIGFyZ3VlcyB0aGF0IGhlIGNhcmVzIGFib3V0IGltcHJvdmluZyBsaWZlIGZvciBhbGwgQW1lcmljYW5zLjwvcD4KPHA+VWx0aW1hdGVseSwgVHJ1bXAgd2lsbCBuZWVkIHRvIHJlY29uY2lsZSBoaXMgbWVzc2FnZSB0aGF0IHRoZSBuYXRpb24gaXMgb24gdGhlIHVwc3dpbmcgd2l0aCB0aGUgcHJldmFpbGluZyBzZW50aW1lbnQgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIHRha2luZyB0aGUgY291bnRyeSBpbiB0aGUgd3JvbmcgZGlyZWN0aW9uLCBEYWxsZWsgc2FpZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gc3VyZSBoZSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIHRhbGsgYWJvdXQgdGhlIGVjb25vbXkgYW5kIGhvdyB0ZXJyaWZpYyB0aGUgc3RvY2sgbWFya2V0IGhhcyBiZWVuIGFuZCBoZSB3aWxsIHBvdW5kIGhpcyBjaGVzdCBhcyBoZSB1c3VhbGx5IGRvZXMgYXMgdG8gaGlzIGFjaGlldmVtZW50cywgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIGEgZ3JlYXQgbWFuIGFuZCBhIGdyZWF0IHByZXNpZGVudCwmIzgyMjE7IERhbGxlayBzYWlkLiBCdXQgdmlld2VycyB3aWxsIGJhbGFuY2UgdGhhdCBtZXNzYWdlIGFnYWluc3QgYSBwcmVzaWRlbnQgd2hvICYjODIyMDtzZWVtcyB0byB0aHJpdmUgb24gY29tYmF0aXZlbmVzcyBhbmQgZmlnaHRpbmcgd2l0aCBwZW9wbGUgYW5kIGRpbWluaXNoaW5nIHRoZW0gdG8gbWFrZSBoaW1zZWxmIGZlZWwgYmV0dGVyLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkluIHRoZSBzcGVlY2gsIFRydW1wIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGFkZHJlc3MgaGlzIHBsYW5zIGZvciByZWJ1aWxkaW5nIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBjcnVtYmxpbmcgYnJpZGdlcywgcm9hZHMgYW5kIGFpcnBvcnRzLCBsb25nIHZpZXdlZCBieSBSZXB1YmxpY2FucyBhbmQgRGVtb2NyYXRzIGFzIGEgcG90ZW50aWFsIGFyZWEgb2YgYmlwYXJ0aXNhbiBzdXBwb3J0LiBESiBHcmliYmluLCBUcnVtcCYjODIxNztzIGluZnJhc3RydWN0dXJlIGFkdmlzZXIsIHNhaWQgbGFzdCB3ZWVrIHRoYXQgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHBsYW5zIHRvIHNlbmQgaXRzIHByb3Bvc2FsIHRvIENvbmdyZXNzIGluIHRoZSBjb21pbmcgd2Vla3MuPC9wPgo8cD5UaGUgV2hpdGUgSG91c2UgcGxhbiB3b3VsZCByZWx5IG9uIGxldmVyYWdpbmcgYXQgbGVhc3QgJDIwMCBiaWxsaW9uIGluIGZlZGVyYWwgbW9uZXkgb3ZlciAxMCB5ZWFycyB0byBnZXQgc3RhdGVzLCBsb2NhbGl0aWVzIGFuZCB0aGUgcHJpdmF0ZSBzZWN0b3IgdG8gcG91ciBhdCBsZWFzdCAkODAwIGJpbGxpb24gaW50byBpbmZyYXN0cnVjdHVyZSBwcm9qZWN0cy48L3A+CjxwPlRoZSBwcmVzaWRlbnQgbWF5IGFsc28gdW52ZWlsIHBsYW5zIHRvIHN0cmVhbWxpbmUgcmVndWxhdG9yeSBhcHByb3ZhbHMsIGluIHdoYXQgaGUmIzgyMTc7cyBwaXRjaGVkIGFzIGEgYmlkIHRvIGdldCBpbmZyYXN0cnVjdHVyZSBwcm9qZWN0cyBtb3ZpbmcgZmFzdGVyIGFuZCBkZWNyZWFzZSB0aGUgYnVyZGVuIG9uIGRldmVsb3BlcnMuIE9wcG9uZW50cyBzYXkgdGhhdCBUcnVtcCBpcyB0aHJlYXRlbmluZyBiYXNpYyBlbnZpcm9ubWVudGFsIGFuZCBzYWZldHkgcmVndWxhdGlvbnMgdGhhdCBlbnN1cmUgcm9hZHMsIGJyaWRnZXMsIGFuZCBwaXBlbGluZXMgYXJlIHByb3Blcmx5IGFzc2Vzc2VkIGZvciB0aGVpciBwb3RlbnRpYWwgaW1wYWN0LjwvcD4K