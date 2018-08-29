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Trump: White House counsel Don McGahn to depart in the fall
Published: August 29, 2018 - 2:26 PM
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Ken Thomas And Zeke Miller

Associated Press

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