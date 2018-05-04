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U.S. adds a modest 164,000 jobs; unemployment down to 3.9 pct.
Published: May 4, 2018 - 12:39 PM
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Josh Boak
Associated Press
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