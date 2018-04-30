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U.S. consumer spending rebounded 0.4 percent in March
Published: April 30, 2018 - 9:46 AM
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Martin Crutsinger
Associated Press
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